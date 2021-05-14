Окрошка – популярний холодний літній суп. Для його приготування тобі не потрібно витрачати багато часу та сил. А найцінніше те, що готова страва потішить тебе та дозволить трохи охолонути, коли на вулиці почне лютувати спека.

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Рецепт окрошки на кефірі

Інгредієнти на 1 порцію:

  • Кефір 1% жирності – 200 мілілітрів
  • Мінеральна вода – 100 мілілітрів
  • Куряча грудинка – 50 грамів
  • Куряче яйце – 1 штука
  • Редиска – 2 штуки
  • Огірок – 1 штука
  • Молода картопля – 1 штука
  • Зелена цибуля – кілька пір'їн
  • Кріп
  • Соус "Хрін"
  • Сіль та перець


Окрошка – популярний холодний літній суп / Фото Pinterest

Приготування окрошки на кефірі:

  1. Молоду картоплю чистимо, а після цього варимо у підсоленій воді.
  2. Відвари курячу грудинку та наріж дрібними кубиками.
  3. Варимо куряче яйце. Даємо йому охолонути. Відділяємо жовток від білка. Жовток перетираємо з хроном.
  4. Білок від яйця натираємо на дрібній терці.
  5. Огірок, редиску та зелену цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
  6. До кефіру додаємо мінеральну воду у пропорції 1: 2 та перемішуємо.


Рецепт приготування окрошки на кефірі / Фото Deposit Photos

Збираємо страву:

  1. У глибоку охолоджену тарілку виклади нарізані овочі та курячу грудинку.
  2. Залий їх сумішшю води та кефіру.
  3. Зверху притруси тертим яєчним білком, а також додай жовток з хріном.
  4. Додай сіль та перець на смак. Смачного!

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Тепер ти знаєш, що приготувати собі на цих вихідних. Окрошка на кефірі однозначно сподобається, а також стане твоєю улюбленою літньою першою стравою!