Окрошка – популярный холодный летний суп. Для его приготовления тебе не нужно тратить много времени и сил. А самое ценное то, что готовое блюдо порадует тебя и позволит немного остыть, когда на улице начнет свирепствовать жара.
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Рецепт окрошки на кефире
Ингредиенты на 1 порцию:
- Кефир 1% жирности – 200 миллилитров
- Минеральная вода – 100 миллилитров
- Куриная грудинка – 50 граммов
- Куриное яйцо – 1 штука
- Редиска – 2 штуки
- Огурец – 1 штука
- Молодой картофель – 1 штука
- Зеленый лук – несколько перьев
- Укроп
- Соус "Хрен"
- Соль и перец
Окрошка – популярный холодный летний суп / Фото Pinterest
Приготовление окрошки на кефире:
- Молодой картофель чистим, а после этого варим в подсоленной воде.
- Отвари куриную грудинку и нарежь мелкими кубиками.
- Варим куриное яйцо. Даем ему остыть. Отделяем желток от белка. Желток перетираем с хреном.
- Белок от яйца натираем на мелкой терке.
- Огурец, редис и зеленый лук нарезаем мелкими кубиками.
- К кефиру добавляем минеральную воду в пропорции 1: 2 и перемешиваем.
Рецепт приготовления окрошки на кефире / Фото Deposit Photos
Собираем блюдо:
- В глубокую охлажденную тарелку выложи нарезанные овощи и куриную грудинку.
- Залей их смесью воды и кефира.
- Сверху посыпьте тертым яичным белком, а также добавь желток с хреном.
- Добавь соль и перец по вкусу. Приятного тебе аппетита!
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Теперь ты знаешь, что приготовить себе на этих выходных. Окрошка на кефире однозначно понравится, а также станет твоим любимым летним первым блюдом!