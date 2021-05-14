Окрошка – популярный холодный летний суп. Для его приготовления тебе не нужно тратить много времени и сил. А самое ценное то, что готовое блюдо порадует тебя и позволит немного остыть, когда на улице начнет свирепствовать жара.

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Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Кефир 1% жирности – 200 миллилитров
  • Минеральная вода – 100 миллилитров
  • Куриная грудинка – 50 граммов
  • Куриное яйцо – 1 штука
  • Редиска – 2 штуки
  • Огурец – 1 штука
  • Молодой картофель – 1 штука
  • Зеленый лук – несколько перьев
  • Укроп
  • Соус "Хрен"
  • Соль и перец


Окрошка – популярный холодный летний суп / Фото Pinterest

Приготовление окрошки на кефире:

  1. Молодой картофель чистим, а после этого варим в подсоленной воде.
  2. Отвари куриную грудинку и нарежь мелкими кубиками.
  3. Варим куриное яйцо. Даем ему остыть. Отделяем желток от белка. Желток перетираем с хреном.
  4. Белок от яйца натираем на мелкой терке.
  5. Огурец, редис и зеленый лук нарезаем мелкими кубиками.
  6. К кефиру добавляем минеральную воду в пропорции 1: 2 и перемешиваем.


Рецепт приготовления окрошки на кефире / Фото Deposit Photos

Собираем блюдо:

  1. В глубокую охлажденную тарелку выложи нарезанные овощи и куриную грудинку.
  2. Залей их смесью воды и кефира.
  3. Сверху посыпьте тертым яичным белком, а также добавь желток с хреном.
  4. Добавь соль и перец по вкусу. Приятного тебе аппетита!

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Теперь ты знаешь, что приготовить себе на этих выходных. Окрошка на кефире однозначно понравится, а также станет твоим любимым летним первым блюдом!