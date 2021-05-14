Окрошка – популярный холодный летний суп. Для его приготовления тебе не нужно тратить много времени и сил. А самое ценное то, что готовое блюдо порадует тебя и позволит немного остыть, когда на улице начнет свирепствовать жара.

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Рецепт окрошки на кефире

Ингредиенты на 1 порцию:

Кефир 1% жирности – 200 миллилитров

Минеральная вода – 100 миллилитров

Куриная грудинка – 50 граммов

Куриное яйцо – 1 штука

Редиска – 2 штуки

Огурец – 1 штука

Молодой картофель – 1 штука

Зеленый лук – несколько перьев

Укроп

Соус "Хрен"

Соль и перец



Окрошка – популярный холодный летний суп / Фото Pinterest

Приготовление окрошки на кефире:

Молодой картофель чистим, а после этого варим в подсоленной воде. Отвари куриную грудинку и нарежь мелкими кубиками. Варим куриное яйцо. Даем ему остыть. Отделяем желток от белка. Желток перетираем с хреном. Белок от яйца натираем на мелкой терке. Огурец, редис и зеленый лук нарезаем мелкими кубиками. К кефиру добавляем минеральную воду в пропорции 1: 2 и перемешиваем.



Рецепт приготовления окрошки на кефире / Фото Deposit Photos

Собираем блюдо:

В глубокую охлажденную тарелку выложи нарезанные овощи и куриную грудинку. Залей их смесью воды и кефира. Сверху посыпьте тертым яичным белком, а также добавь желток с хреном. Добавь соль и перец по вкусу. Приятного тебе аппетита!

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