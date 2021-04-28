Як приготувати соковитий шашлик: 6 найкращих маринадів для чоловіків

Попереду на нас очікують затяжні вихідні, тож ти можеш спланувати поїздку на шашлики з друзями. До твоєї уваги 5 крутих маринадів, які зроблять шашлик не лише соковитим, а й надзвичайно смачним. Вибери для себе саме той, який ідеально підійде для тебе та твоїх друзів.

Приготування шашлику – це не просто нанизати м'ясо на шампури та приготувати його на вогні. Потрібно значно ґрунтовніше підійти до цього процесу. Основою хорошого шашлику є м'ясо та маринад. І цього разу ми розповімо, як приготувати ідеальний маринад, щоб приготувати надзвичайно смачні шашлики.

Варте уваги Курячий шашлик з грецьким йогуртом та коктейль Pear&Tonic: варіанти фудпейрингу

Маринад для яловичини

Якщо ти вибрав яловичину, то потрібно приготувати маринад, з допомогою якого вдасться зробити м'ясо м'якшим. Що стосується самого м'яса, то варто віддавати перевагу шматкам з внутрішньої сторони задньої ноги, а також вирізці з невеликою кількістю жиру.

1. Маринад з гірчицею

Гірчичний маринад додасть м'якості м'ясу, а також подарує йому надзвичайно привабливий аромат.

1. Для початку потрібно нарізати м'ясо шматочками приблизно 3 на 3 сантиметри. Поклади його до миски, посоли та поперчи, а також перемішай з гірчицею.

На 1 кілограм м'яса тобі

2. Залиш м'ясо маринуватися на 30 – 60 хвилин. За цей час підготуй сам маринад. Для цього потрібна цибулина, а також кілька зубчиків часнику. Їх натри на дрібній терці або перебий за допомогою блендера. Отриману суміш виклади до м'яса, залий нежирним кефіром. Рідина має покривати м'ясо. Усе ретельно перемішай. Залиш м'ясо у маринаді на 6 – 8 годин у холодильнику.

Якщо ти не хочеш використовувати кефір, то замінити його можна мінеральною газованою водою.



Гірчичний маринад ідеально підійде для яловичини / Фото Unsplash

2. Маринад з майонезом

Цей варіант маринаду ідеально підійде для тих, хто хоче отримати ніжний і максимально соковитий шашлик.

На 1 кілограм м'яса тобі

1. Для приготування майонезного маринаду потрібно подрібнити часник або цибулю. Також подрібни лимонну цедру та витисни сік. Усе це змішуємо з майонезом і спеціями.

2. Маринадом поливаємо м'ясо. Самі шматки м'яса повинні бути кімнатної температури. Гарно перемішай їх, а також поклади до холодильника на ніч.

3. Маринад з ківі

Усі ми звикли, що ківі – екзотичний фрукт, який використовується для десертів. Але ніхто не задумувався над тим, що можна цей фрукт використати для маринування м'яса. Ківі робить м'ясо надзвичайно м'яким. Тут головне – не перетримати шашлик. Тож достатньо буде 2 годин маринування.

На 1 кілограм м'яса тобі

1. Зріж з ківі шкірку, протри на терці або подрібни за допомогою блендера.

2. Перемішай отриману кашу з ківі з нарізаною цибулею, спеціями. Додай усе в м'ясо та перемішай знову.

3. Додай спеції на смак. Тут потрібно обрати саме ті приправи, які сподобаються тобі. Наприклад, можна додати трохи пряності за допомогою коріандру.



Ківі ідеально підійде для маринування м'яса / Фото Susidy

Маринад для свинини

Свинина теж шалено популярна для приготування шашлику. Але з нею потрібно бути максимально обережним, щоб не пересушити. Ідеальні частини – вирізка та шия. Якщо ж хочеш зробити порівняно дієтичний шашлик, то краще віддати перевагу карбонаду.

4. Маринад з оцту

Цей варіант вважається справжньою класикою. Також за допомогою оцтового маринаду можна зберігати м'ясо довше в холодильнику. Цей варіант ідеально підійде для тих, кому погода наламала плани.

На 1 кілограм свинини тобі

1. Наріж свинину шматочками приблизно 4 на 4 сантиметри. Не забувай, що вона зменшується у розмірі під час термічної обробки. Тож невеличкі шматки можуть швидко пригоріти.

2. У посудину з м'ясом додай дрібно нарізану цибулю, сіль, перець. Усе ретельно перемішай, а також залиш на 10 хвилин. Після цього вливаємо маринад. Він повинен повністю покрити свинину.

3. Ти можеш спробувати удосконалити цей маринад, закип'ятивши розчин оцту з водою, а також овочами. Для цього цибулю потрібно нарізати півкільцями, а моркву – натерти на крупній терці. Овочі закип'яти у літрі води, додай до цього чверть склянки оцту. Наприкінці до маринаду додай лавровий лист, нарізану великими шматками селеру, сіль та цукор.

4. Дочекайся, щоб маринад охолов, перш ніж заливати ним м'ясо. Ми рекомендуємо не залишати свинину на понад 4 години у цьому маринаді.



Оцтовий маринад допоможе м'ясу стати м'яким і соковитим / Фото Unsplash

5. Маринад з вина

До червоного м'яса ідеально підійде червоне вино. Тож його можна використовувати не лише під час подачі, а й приготування. Рекомендуємо обрати сухе червоне вино. Замість цибулі використаємо лимон, щоб додати трохи кислинки.

На 1 кілограм м'яса тобі

1. Сік лимона перемішай з бальзамічним оцтом, а також спеціями. Вилий отриману суміш на м'ясо та ретельно перемішай.

2. Зачекай 5 хвилин. Після цього додай до м'яса вино та знову перемішай. Алкоголю потрібно стільки, щоб покрити ним майбутній шашлик. Але варто розуміти, що м'ясо не повинно плавати у вині.

6. Середземноморський маринад

Це ідеальний варіант маринаду, який сподобається справжнім гурманам. Він характеризується тонкими нотками традиційної середземноморської кухні. Тож за допомогою цього маринаду можна відкрити для себе нові смаки звичних страв.

На 1 кілограм м'яса тобі

1. До оливкової олії додаємо сік лимонів, спеції та трави. Виливаємо отриману суміш у м'ясо та ретельно перемішуємо. Шкірку лимона можна викласти між шарами, щоб додати м'ясу пікантності.

2. Такий шашлик ми рекомендуємо подавати зі свіжими овочами, а також збризнути його лимонним соком.



Середземноморський маринад сподобається справжнім гурманам / Фото enders

Тобі знадобиться Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки

Візьми на озброєння ці рецепти маринадів, щоб приготувати соковитий і надзвичайно смачний шашлик. Здивуй своїх друзів і проведи круто час разом з ними!