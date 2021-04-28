Впереди нас ожидают затяжные выходные, поэтому ты можешь спланировать поездку на шашлыки с друзьями. К твоему вниманию 5 крутых маринадов, которые сделают шашлык не только сочным, но и чрезвычайно вкусным. Выбери для себя именно тот, который идеально подойдет для тебя и твоих друзей.

Приготовление шашлыка – это не просто нанизать мясо на шампуры и приготовить его на огне. Нужно значительно более основательно подойти к этому процессу. Основа хорошего шашлыка – мясо и маринад. И на этот раз мы расскажем, как приготовить идеальный маринад, чтобы приготовить очень вкусные шашлыки.

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Маринад для говядины

Если ты выбрал говядину, то нужно приготовить маринад, с помощью которого удастся сделать мясо мягким. Что касается самого мяса, то следует отдавать предпочтение кускам с внутренней стороны задней ноги, а также вырезке с небольшим количеством жира.

1. Маринад с горчицей

Горчичный маринад придаст мягкости мясу, а также подарит ему чрезвычайно привлекательный аромат.

1. Для начала нужно нарезать мясо кусочками примерно 3 на 3 сантиметра. Положи его в миску, посоли и поперчи, а также перемешай с горчицей.

На 1 килограмм мяса тебе понадобится 4 столовые ложки горчицы.

2. Оставь мясо мариноваться на 30 – 60 минут. За это время подготовь сам маринад. Для этого нужно луковица, а также несколько зубчиков чеснока. Их натри на мелкой терке или перебей с помощью блендера. Полученную смесь выложи к мясу, залей нежирным кефиром. Жидкость должна покрывать мясо. Все тщательно перемешай. Оставь мясо в маринаде на 6 – 8 часов в холодильнике.

Если ты не хочешь использовать кефир, то заменить его можно минеральной газированной водой.



Горчичный маринад идеально подойдет для говядины / Фото Unsplash

2. Маринад с майонезом

Этот вариант маринада идеально подойдет для тех, кто хочет получить нежный и очень сочный шашлык.

На 1 килограмм мяса тебе нужно 300 граммов майонеза, 1 лимон, несколько головок чеснока или лук, а также соль и перец.

1. Для приготовления майонезного маринада нужно измельчить чеснок или лук. Также измельчи лимонную цедру и выжмите сок. Все это смешиваем с майонезом и специями.

2. Маринадом поливаем мясо. Сами куски мяса должны быть комнатной температуры. Хорошо перемешай их, а также положи в холодильник на ночь.

3. Маринад с киви

Все мы привыкли, что киви – экзотический фрукт, который используется для десертов. Но никто не задумывался над тем, что можно этот фрукт использовать для маринования мяса. Киви делает мясо очень мягким. Здесь главное – не передержать шашлык. Поэтому достаточно будет 2 часов маринования.

На 1 килограмм мяса тебе понадобится 4 киви, луковица, соль, перец, специи.

1. Срежь с киви кожицу, перетри на терке или измельчи с помощью блендера.

2. Перемешай полученную кашу из киви с нарезанным луком, специями. Добавь все в мясо и перемешай снова.

3. Добавь специи по вкусу. Здесь нужно выбрать именно те приправы, которые понравятся тебе. Например, можно добавить немного пряности с помощью кориандра.



Киви идеально подойдет для маринования мяса / Фото Susidy

Маринад для свинини

Свинина тоже безумно популярна для приготовления шашлыка. Но с ней нужно быть максимально осторожным, чтобы не пересушить. Идеальные части – вырезка и шея. Если же хочешь сделать сравнительно диетический шашлык, то лучше отдать предпочтение карбонаду.

4. Маринад из уксуса

Этот вариант считается настоящей классикой. Также с помощью уксусного маринада можно хранить мясо дольше в холодильнике. Этот вариант идеально подойдет для тех, кому погода наломала планы.

На 1 килограмм свинины тебе понадобится 1 литр воды, а также четверть стакана столового уксуса, соль, перец, 2 средние луковицы и 1 большая.

1. Нарежь свинину кусочками примерно 4 на 4 сантиметра. Не забывай, что она уменьшается в размерах во время термической обработки. Поэтому небольшие куски могут быстро пригореть.

2. В миску с мясом добавь мелко нарезанный лук, соль, перец. Все тщательно перемешай, а также оставь на 10 минут. После этого вливай маринад. Он должен полностью покрыть свинину.

3. Ты можешь попробовать усовершенствовать этот маринад, вскипятив раствор уксуса с водой, а также овощами. Для этого лук нужно нарезать полукольцами, а морковь – натереть на крупной терке. Овощи вскипяти в литре воды, добавь к этому четверть стакана уксуса. В конце в маринад добавь лавровый лист, нарезанный крупными кусками сельдерей, соль и сахар.

4. Дождись, чтобы маринад остыл, прежде чем заливать им мясо. Мы рекомендуем не оставлять свинину более чем на 4 часа в этом маринаде.



Уксусный маринад поможет мясу стать мягким и сочным / Фото Unsplash

5. Маринад с вина

К красному мясу идеально подойдет красное вино. Поэтому его можно использовать не только во время подачи, но и приготовления. Рекомендуем выбрать сухое красное вино. Вместо лука используем лимон, чтобы добавить немного кислинки.

На 1 килограмм мяса тебе понадобится 300 миллилитров вина, 1 столовую ложку бальзамического уксуса, сок лимона, свежий базилик и майоран, соль, а также черный перец.

1. Сок лимона перемешай с бальзамическим уксусом, а также специями. Вылей полученную смесь на мясо и тщательно перемешай.

2. Подожди 5 минут. После этого добавь к мясу вино и снова перемешай. Алкоголя нужно столько, чтобы покрыть им будущий шашлык. Но следует понимать, что мясо не должно плавать в вине.

6. Средиземноморский маринад

Это идеальный вариант маринада, который понравится настоящим гурманам. Он характеризуется тонкими нотками традиционной средиземноморской кухни. Поэтому с помощью этого маринада можно открыть для себя новые вкусы привычных блюд.

На 1 килограмм мяса тебе нужно треть стакана оливкового масла, 2 столовые ложки сушеного розмарина или несколько веточек свежего, 2 лимона, соль, перец.

1. К оливковому маслу добавляем сок лимонов, специи и травы. Выливаем полученную смесь в мясо и тщательно перемешиваем. Кожуру лимона можно выложить между слоями, чтобы добавить к мясу пикантности.

2. Такой шашлык мы рекомендуем подавать со свежими овощами, а также сбрызнуть его лимонным соком.



Средиземноморский маринад понравится настоящим гурманам / Фото enders

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