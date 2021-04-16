Курячий шашлик з грецьким йогуртом та коктейль Pear&Tonic: варіанти фудпейрингу
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт курячого шашлику, а також алкогольного коктейлю Pear&Tonic.
Джерело:24 канал
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі лінійки смакової горілки The Inked Collection від Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати курячий шашлик з грецьким йогуртом, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Pear&Tonic від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Шеф-кухар Аік Вейшторт підкреслив, що поєднання курки з йогуртом, а також груші з сицилійським лікером Amaro робить гастрономічний досвід незабутнім. До твоєї уваги смачна та ситна страва для поціновувачів м'яса з фруктовими нотами.
Курячий шашлик з грецьким йогуртом
Курячий шашлик – страва для поціновувачів м'яса / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 1 порцію:
- Стегно куряче – 1 штука (200 грамів)
- Цибуля ріпчаста, нарізана соломкою – 100 грамів
- Масло соняшникове – 20 грамів
- Спеції: кмин, сіль, перець, червона паприка – на смак
- Грецький йогурт
Приготування шашлику:
- З курячого стегна видаляємо кістку, заправляємо спеціями, цибулею та олією. Тримаємо у маринаді 6 годин.
- Після видалення маринаду нарізаємо м'ясо кубиком (2 сантиметри) і нанизуємо на шпажку.
- Обсмажуємо курячі шашлики на сковороді на повільному вогні до готовності.
Збираємо страву: Подаємо готове м'ясо з грецьким йогуртом на тарілці або ж в окремому соуснику. Смачного!
Подавати курячий шашлик ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем Pear&Tonic. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька зауважила, що аромат курячого шашлику разом з освіжаючою стороною коктейлю категорії highball доповнюють один одного. М'ясо та бітери прекрасно поєднуються, а хінність тоніка втамовує спрагу. Цей коктейль універсальний, тож можна насолоджуватися ним до, під час, а також після їди!
Приготування алкогольного коктейлю Pear&Tonic
Подавати курячий шашлик рекомендуємо з коктейлем Pear&Tonic / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
- Amaro Averna – 20 мілілітрів
- Schweppes Indian Tonic – 100 мілілітрів
Приготування коктейлю Pear&Tonic:
- Заповнити келих для подачі льодом.
- Додай смакову горілку Nemiroff Burning Pear, Amaro Averna та Schweppes Indian Tonic.
- Розмішай барною ложкою.
Насолоджуйся коктейлем Pear&Tonic у хорошій компанії / Фото Nemiroff
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Насолоджуйся Pear&Tonic та курячим шашликом у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.
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