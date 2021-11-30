Як прокачати гнучкість свого тіла: ефективний комплекс вправ від тренера

Якщо ти думаєш, що важливим є лише підйом штанг й іншого "заліза", то це не зовсім так. Не менше значення має твоя мобільність. Тож ми пропонуємо тобі час від часу працювати над своєю гнучкістю.

Цим простим і ефективним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. З їхньою допомогою ти зможеш не лише прокачати свою гнучкість, а й принести максимум користі організму.

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Пора підготуватися та підзарядитися в останній місяць 2021 року, щоб набрати обороти у 2022,

– закликав тренер.

Особливість цього комплексу полягає в тому, що його ти можеш виконувати щоразу перед звичайним тренуванням. Він позитивно вплине не лише на твої м'язи, а й допоможе почуватися тобі значно бадьорішим.

Як прокачати гнучкість тіла

Розтягування кобри

Розтяжка з випадом ноги вперед

Розтяжка з підйомом стегна

Розтяжка краба

Рекомендація:між ними; виконуй розтяжку у 2 підходах.

Дивися на відео, як правильно виконувати розтяжку:

Виконання цих 4 вправ позитивно вплине не лише на твою результативність у тренажерному залі. Ти ще й зауважиш, що можеш більше експериментувати, наприклад, під час сексу.

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Текст публікації Остіна Ґраветта:

Розтяжка на все тіло.

Пора підготуватися та підзарядитися в останній місяць 2021 року, щоб набрати обороти у 2022.

Розтягування кобри

Розтяжка з випадом ноги вперед

Розтяжка з підйомом стегна

Розтяжка краба

30 секунд на хід / без відпочинку між вправами. Повтори 2 рази