Как прокачать гибкость своего тела: эффективный комплекс упражнений от тренера

Если ты думаешь, что важен только подъем штанг и другого "железа", то это не совсем так. Не меньшее значение имеет твоя мобильность. Мы предлагаем тебе время от времени работать над своей гибкостью.

Этим простым и эффективным комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Остин Граветт. С их помощью ты сможешь не только прокачать свою гибкость, но и принести максимум пользы организму.

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Пора подготовиться и подзарядиться в последний месяц 2021 года, чтобы набрать обороты на 2022,

– призвал тренер.

Особенность этого комплекса состоит в том, что его ты можешь выполнять каждый раз перед обычной тренировкой. Он положительно повлияет не только на твои мышцы, но и поможет чувствовать себя гораздо бодрее.

Как прокачать гибкость тела

Растяжка кобры

Растяжка с выпадом ноги вперед

Растяжка с подъемом бедра

Растяжка краба

Рекомендация:между ними; выполняй растяжку в 2 подходах.

Смотри на видео, как правильно выполнять растяжку:

Выполнение этих 4 упражнений положительно повлияет не только на твою результативность в тренажерном зале. Ты еще заметишь, что можешь больше экспериментировать, например, во время секса.

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Текст публикации Остина Граветта:

Растяжка на все тело.

Пора подготовиться и подзарядиться в последний месяц 2021 года, чтобы набрать обороты в 2022 году.

Растяжка кобры

Растяжка с выпадом ноги вперед

Растяжка с подъемом бедра

Растяжка краба

30 секунд на ход / без отдыха между упражнениями. Повтори 2 раза