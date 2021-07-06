Потужне тренування верхньої частини тіла: фітнес-тренер поділився комплексом вправ

17:57

Якщо ти хочеш урізноманітнити свої тренування, то варто додавати нові цікаві вправи. Фітнес-тренер Нік Волкер поділився крутим комплексом, який опрацьовує верхню частину тіла. Він дозволить не лише спалити жир, а й наростити м'язову масу. Тож гайда працювати над тілом своєї мрії.