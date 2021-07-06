Мощная тренировка верхней части тела: фитнес-тренер поделился комплексом упражнений

17:57

Если ты хочешь разнообразить свои тренировки, то стоит добавлять новые интересные упражнения. Фитнес-тренер Ник Уолкер поделился крутым комплексом, который обрабатывает верхнюю часть тела. Он позволит не только сжечь жир, но и нарастить мышечную массу. Поэтому айда работать над телом своей мечты.