Мощная тренировка верхней части тела: фитнес-тренер поделился комплексом упражнений

6 июля 2021 , 17:57
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Источник:

инстаграм Ника Волкера

Если ты хочешь разнообразить свои тренировки, то стоит добавлять новые интересные упражнения. Фитнес-тренер Ник Уолкер поделился крутым комплексом, который обрабатывает верхнюю часть тела. Он позволит не только сжечь жир, но и нарастить мышечную массу. Поэтому айда работать над телом своей мечты.

Тренер рекомендует приступить к выполнению этой "горящей" тренировки. Она безумно проработает верхнюю часть твоего тела.

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  • Это AMRAP-тренировка. Ее особенность заключается в том, что необходимо выполнить как можно больше раундов.

Задача от тренера:

  1. Установи таймер на 20 минут.
  2. Выполняй как можно больше раундов каждого последующего упражнения с минимальным отдыхом.
  3. Когда таймер закончится, запиши, сколько раундов ты завершил, чтобы в следующий раз можно было улучшить свой результат.

Смотри, как выполнять комплекс упражнений для верхней части тела:

Комплекс упражнений для прокачки верхней части тела

  • Немного танцев для разминки
  • Подъем гантели на грудь, а также наверх – 10 полных повторений
  • Тяга на дельтах назад в наклоне – 10 полных повторений
  • Отжимания на гантелях – 10 повторений
  • Кранч-удары вперед и назад – 30 повторений

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. Он однозначно поможет тебе прокачать верхнюю часть тела. А еще он может стать отличным дополнением к твоему обычному режиму тренировок.

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Автор: Назарій Лазур