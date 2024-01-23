Енергетичні вампіри: як боротися з людьми, які крадуть твою енергію

Вампіри з фільмів жахів споживають кров своїх жертв, а енергетичні вампіри висмоктують із тебе всі твої сили. Тільки от перших не існує, а других ми справді можемо бачити в реальному світі.

Отже, поняття "вампір" застосовують для позначення людей, які, перебуваючи поруч, змушують енергію інших зникати. Через що постраждалі відчувають себе виснаженими, безвольними та невмотивованими.

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Енергетичні вампіри – це люди, які можуть зробити твою роботу незадовільною, стосунки виснажливими або змусити тебе дуже погано почуватися, коли ти з ними поруч. Ба більше, ти можеш продовжувати відчувати брак енергії, психічну і фізичну втому навіть після того, як вони підуть.

Choosing Therapy визначає кілька типів енергетичних вампірів

Мінімізатор – схильний принижувати інших та їхні досягнення, змушувати їх думати, що вони несамодостатні.

– схильний принижувати інших та їхні досягнення, змушувати їх думати, що вони несамодостатні. Жертва – вимагає постійної уваги, перебільшує свої проблеми й шукає схвалення, маючи при цьому негативне ставлення.

– вимагає постійної уваги, перебільшує свої проблеми й шукає схвалення, маючи при цьому негативне ставлення. Залежний – не може нічого зробити самостійно, завжди потребує поради, настанови та допомоги, але не дає стільки ж натомість.

– не може нічого зробити самостійно, завжди потребує поради, настанови та допомоги, але не дає стільки ж натомість. Нарцис – прагне бути в центрі кожної розмови та ситуації.

– прагне бути в центрі кожної розмови та ситуації. Маніпулятор – завжди знаходить спосіб вивернути ситуацію так, щоб зробити саме те, що йому потрібно, попри думку інших.

– завжди знаходить спосіб вивернути ситуацію так, щоб зробити саме те, що йому потрібно, попри думку інших. Контролер – вважає, що має всі відповіді, що все знає і що його спосіб робити речі є єдино правильним.

– вважає, що має всі відповіді, що все знає і що його спосіб робити речі є єдино правильним. Гарячий або холодний вампір – постійно впадає в крайнощі, все або дуже добре, або дуже погано.



Енергетичні вампіри – це люди, які можуть змусити тебе дуже погано почуватися, коли ти поруч / Фото stockking@freepik

Як можна боротися з енергетичними вампірами

Практикуй асертивне спілкування. Як пояснює PsychCentral, перший крок у протистоянні з енергетичним вампіром – це впевнене спілкування, коли ти прагнеш взяти все під контроль, говорити чітко і не дозволяти монополізувати розмову. Ти маєш бути твердим і зробити все, щоб сказати те, що ти хотів.

Як пояснює PsychCentral, перший крок у протистоянні з енергетичним вампіром – це впевнене спілкування, коли ти прагнеш взяти все під контроль, говорити чітко і не дозволяти монополізувати розмову. Ти маєш бути твердим і зробити все, щоб сказати те, що ти хотів. Встанови межі. З енергетичними вампірами вони особливо важливі, щоб ти міг захистити себе. Це, до прикладу, навчитися говорити "ні", просити про те, що тобі потрібно, уникати проблемних ситуацій і чітко усвідомлювати, чого ти не дозволиш і чого не приймеш. І ти маєш говорити про це так, щоб інші почули.

З енергетичними вампірами вони особливо важливі, щоб ти міг захистити себе. Це, до прикладу, навчитися говорити "ні", просити про те, що тобі потрібно, уникати проблемних ситуацій і чітко усвідомлювати, чого ти не дозволиш і чого не приймеш. І ти маєш говорити про це так, щоб інші почули. Тримай дистанцію. Ти не завжди можеш триматися осторонь енергетичних вампірів, особливо коли з ними працюєш разом або коли вони є твоїми босами. Але важливо навчитися тримати дистанцію, обмежувати спільний час або навіть йти геть, якщо тобі це необхідно. А якщо потрібно, подумай і про те, чи можливо взагалі викреслити цю людину зі свого життя.

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