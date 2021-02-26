Як прожити день правильно, або Найкращий час для помсти: майже жартівливі поради

Думав колись про те, о котрій годині найкраще зачинати дитину? Або в який час доби оптимально жувати жуйку? Невже не замислювався? А якраз час!

Хочеш вір, хочеш ні, але в мережі можна знайти відповіді навіть на такі питання, причому доволі аргументовані. Ми не будемо казати, що наступні поради варто сприймати вкрай серйозно. Але чому б про них не знати?

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Найкращий час для...

...помсти

О 4 ранку. Річ у тім, що цієї пори кров приливає до частини мозку, яка відповідає за слух. Простіше кажучи, будь-який шум викликає сильне роздратування. То чому б не зателефонувати неприємній тобі людині?

Тільки врахуй, що твій стан також буде дратівливий. І якщо ти не додзвонишся… Хто постраждає?



Хочеш когось роздратувати? Подзвони йому о 4 ранку / Колаж 24 каналу

...зачаття

О 6 ранку. Так, у цей час можна бути незібраним і нетямущим, бо відчуватиметься нестача гормонів адренокортикотропіну і кортизолу.

Однак кількість активних сперматозоїдів цієї пори доби – якраз на піку.



Розуміємо, о 6 ранку це не дуже, але – треба, так що зберися! / Фото unsplash

...прохання підвищити зарплату

13:00. Боси, як і всі люди, протягом дня відчувають коливання настрою. А найбільш доброзичливими (особливо до підлеглих) вони є десь о першій дня.

Звісно, зазвичай це пора обіду. Тож добре подумай, чи варто міняти цілком гарантовану їжу на тільки ймовірне підвищення зарплати.



Якщо не вгадаєш час, коли підходити до шефа… / Фото unsplash

...жування жуйки

Після обіду. Особливо якщо пообідати не вдалося. Тільки, будь-ласка, купуй жуйку без цукру.

Саме така жуйка пригнічує апетит і покращує настрій, а ще – знімає неспокій і стрес.

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...фізичних навантажень

16 – 17 година. Розуміємо, не всім пощастило з роботою, яка закінчується так рано. Але саме цей час – найкращий, аби піти до спортзалу.

У цей час наш організм трохи підвищує споживання кисню, легені працюють краще й активніше, ніж вранці або ввечері.



Спершу – жуйка, потім – у спортзал (не сплутай!) / Колаж 24 каналу

...вивчення віршів

21:00. Так, у цей час можна багато чим цікавим зайнятися, або й спати піти. Але зрозумій: саме о 9 вечора організм вивільняє ресурси пам'яті.

А все через гіпокамп (частина мозку, яка відповідає за пам'ять і навчання). Завдяки його активності та гормонам о 21:00 у голові найпростіше викарбувати навіть великі масиви інформації.

Ось так і минув наш день. А як там твій?