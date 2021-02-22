Першу появу жінки в рекламі автомобіля помітили ще у XIX столітті. Це було у друкованій газеті (що логічно, адже інтернету тоді ще і в планах не було), датованій 30 липня 1898 року.

Власне, саме це оголошення – у ньому нахвалювали авто американської марки Winton, як зауважив Men 24 – вважають першою автомобільною рекламою в історії. Першою з відомих, звісно.

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Так от, у цій газетній рекламі (ну, гаразд, насправді це був популярний журнал Scientific American) поруч із машиною та статним джентельменом красується леді.

Чи принесло це компанії Winton успіх? Скоріше так, ніж ні – автомобілі вона випускала до 1924 року, а потім успішно влилася у General Motors.

Рекламний слоган, до слова, був доволі промовистим, хоч і лаконічним: "Без коня".



Перша відома автомобільна реклама / Фото wikimedia

У тексті ж читачам пояснювали, що насправді дуже комфортно і безпечно подорожувати на транспортному засобі зі швидкістю у 30 кілометрів на годину і з ціною у 1000 доларів.

Якою була автомобільна реклама протягом минулих сто років: приклади у фото

Ясна річ, за наступні 100 з гаком років автомобільна реклама зробила, м'яко кажучи, величезний крок уперед. Яскраві й апетитні приклади ми й хочемо сьогодні тобі показати.

Жінки й реклама машин: історичний огляд у фото (pineterest, wikimedia)

Зверни увагу: Men 24 категорично проти сексизму. Ми тішимося, що в сучасній рекламі такі приклади майже неможливі. Однак історія є історія, і про неї теж не можна забувати.

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