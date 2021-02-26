Думал когда-то о том, во сколько лучше зачинать ребенка? Или в какое время суток оптимально жевать жвачку? Неужели не задумывался? А самое время!

Хочешь верь, хочешь нет, но в сети можно найти ответы даже на такие вопросы, причем довольно аргументированные. Мы не будем утверждать, что следующие советы стоит воспринимать крайне серьезно. Но почему бы о них не знать?

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Лучшее время для...

...мести

В 4 утра. Дело в том, что в это время кровь приливает к части мозга, которая отвечает за слух. Проще говоря, любой шум вызывает сильное раздражение. Так почему бы не позвонить неприятному тебе человеку?

Только учти, что твое состояние также будет раздражительным. И если ты не дозвонишься... Кто пострадает?



Хочешь кого-то разозлить? Позвони ему в 4 утра / Коллаж 24 канала

...зачатия

В 6 утра. Да, в такое время можно быть несобранным и бестолковым, потому что ощущаться нехватка гормонов адренокортикотропина и кортизола.

Однако количество активных сперматозоидов в это время суток – как раз на пике.



Понимаем, в 6 утра это не очень, но – надо, так что соберись! / Фото unsplash

...просьбы повысить зарплату

13:00. Боссы, как и все люди, в течение дня испытывают колебания настроения. А наиболее дружелюбны (особенно к подчиненным) они где-то в час дня.

Конечно, обычно это время обеда. Поэтому хорошенько подумай, стоит ли менять целиком гарантированную еду на лишь вероятное повышение зарплаты.



Если не угадаешь время, когда подходить к шефу... / Фото unsplash

...жевания жвачки

После обеда. Особенно если пообедать не удалось. Только, пожалуйста, покупай жвачку без сахара.

Именно такая жвачка подавляет аппетит и улучшает настроение, а еще – снимает беспокойство и стресс.

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...физических нагрузок

16 – 17 часов. Понимаем, не всем повезло с работой, которая заканчивается так рано. Но именно это время – лучшее, чтобы пойти в спортзал.

В это время наш организм немного повышает потребление кислорода, легкие работают лучше и активнее, чем утром или вечером.



Сначала – жвачка, потом – в спортзал (не перепутай!) / Коллаж 24 канала

...изучения стихов

21:00. Да, в это время можно много чем интересным заняться, или спать пойти. Но пойми: именно в 9 вечера организм высвобождает ресурсы памяти.

А все из-за гиппокампа (часть мозга, которая отвечает за память и обучение). Благодаря его активности и гормонам в 21:00 в голове проще всего запечатлеть даже большие массивы информации.