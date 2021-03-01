Представників яких галузей робота з дому позбавила сексу: вражаюче опитування

Чи впливає на твоє сексуальне життя робота з дому? Підозрюємо, що ти й сам знаєш відповідь на це запитання. Але якщо у тебе закралися певні сумніви, у Men 24 є відповідь дослідників, які опитали тих, хто зараз працює з дому.

Щоб детальніше вивчити зв'язок між сексом і домашнім офісом, сайт TheDozyOwl опитав 3 866 людей. Їх цікавило, чи працюють вони з дому. І якщо працюють, то чи вплинув домашній офіс на якість їхнього інтимного життя.

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Спойлер: якщо ти не працюєш з дому, то ніякого погіршення сексуального життя не спостерігатиметься. Чого не скажеш про тих, хто перейшов на домашній офіс. До слова, опитування також дозволило скласти своєрідний рейтинг тих, хто найбільше задоволений своїм інтимним життям в умовах пандемії.

Хто найбільше задоволений сексуальним життям?

Будівельники та інші фахівці, пов'язані з цією сферою, заявили, що у них усе гаразд. Під час опитування 71% будівельників зауважив, що не зіткнувся з погіршенням інтимного життя. Це найвищий відсоток серед усіх опитаних професійних груп. У цій категорії лише 13% опитаних працювали з дому.



Найбільше інтимним життям задоволені будівельники / Фото Unsplash

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Маркетингові та рекламні професії теж тримаються на плаву: 64% респондентів, які працюють у цій сфері, кажуть, що задоволені своїм сексуальним життям. Цікаво, що майже половина цих професіоналів (47%) виконують роботу з дому. Це єдиний сектор в п'ятірці найкращих, на який робота з дому не мала негативного впливу.

На третьому місці професіонали у сфері нерухомості. З них 61% переконує, що усе ще задоволений своїм сексуальним життям. Зазначимо, що лише 13% агентів з нерухомості працюють з дому.

На іншому кінці шкали ті, хто працює в галузі обслуговування клієнтів. Вони найбільше незадоволені своїм сексуальним життям. Лише 13% з них заявили, що вважають своє інтимне життя задовільним. Цікаво, що саме у цій галузі на домашню роботу перейшли 63%.



Робота з дому може негативно вплинути на твоє сексуальне життя / Фото Unsplash

Це опитування довело, що таки існує зв'язок між роботою вдома та сексуальним життям. Тож ми рекомендуємо якось ставити чітку межу, щоб не залишитися без інтимного життя на догоду успішній кар'єрі.

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