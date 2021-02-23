Найгірше, що може статися з твоїм сексуальним життям, – рутина. Тож потрібно потурбуватися не лише про зміну поз, а й локацій для заняття коханням. До твоєї уваги рейтинг найдивніших місць для заняття сексом. Перевір, які з них ви уже випробували удвох.

Якщо думки про наручники, кляпи та інші БДСМ-аксесуари вас не збуджують, є можливість інакше освіжити своє інтимне життя. Для цього, наприклад, можна зайнятися сексом у несподіваному для себе місці. І мовиться однозначно не про кухню або ванну.

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1. Секс у машині

Секс у машині складно назвати чимось екзотичним. Але він однозначно просякнутий адреналіном. І мовиться тут не про заняття коханням під час руху. Це ми ні в якому разі не рекомендуємо робити. Адреналін може подарувати місце, де ви припаркуєте автомобіль. Тож не надто рекомендуємо обирати людну вулицю або паркінг. Також не варто віддаватися пристрасті поруч зі своїм або її домом. Ти ж не хочеш, щоб сусіди стали свідками вашої інтимної зустрічі.

2. Секс у ліфті

Особливість цього виду сексу полягає в тому, що у будь-який момент ви можете бути спіймані на гарячому. Ми рекомендуємо обирати нічний час, а також уникати ліфтів, оснащених камерою спостереження. До слова, якщо ви застрягли у ліфті, можете не поспішати викликати службу порятунку. Спочатку віддайтеся пристрасті, а потім уже міркуйте про те, щоб вибратися з тісної та душної кабінки.



Секс у ліфті – одна з найпопулярніших фантазій / Фото Tayla_Face

3. Секс у громадській вбиральні

А чом би не спробувати зайнятися сексом у вбиральні. Наприклад, піти посеред нудного сеансу кіно, щоб подарувати один одному неабияке задоволення. Також можна зайнятися коханням після романтичної вечері. Головне – не надто наїдатися, щоб не зіпсувати приємні відчуття.

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4. Секс у каное

Літо не за горами, тож уже можна планувати цікаві варіанти проведення часу разом. Головне у цьому виді сексу – вміти тримати рівновагу, уникати різких коливань, а також бути обережними, щоб вас ніхто не застукав. У крайньому разі можете кумедно хлюпнутися у воду.

5. Секс у роздягальні магазину

Якщо твоя кохана неможе відмовити собі від шопінгу, то ви можете влаштувати сексуальні забави у роздягальні. Але наразі цю ідею ми пропонуємо відкласти на кращі часи. А ще варто вибрати для себе ту крамницю, в яку потім можна буде не повертатися. Улюблений магазин для таких оказій краще узагалі не розглядати.

6. Секс на роботі

Ще одне не надто банальне місце для заняття сексом. Якщо ви колеги, то вам потрібно бути вкрай обережними, щоб вас через цю божевільну витівку не звільнили з роботи. Слід переконатися, що немає ніяких камер, а також можливих свідків. Найкраще для цього заняття вибрати вихідні, адже в офісі значно менше людей, що розв'язує вам обом руки.



Варто переконатися, що вас в офісі ніхто не застукає / Фото Shutterstock

Звичайно ж, зовсім не обов'язково серйозно ставитися до наших порад. Усі ці локації повинні надихнути тебе на експерименти не лише у ліжку. Кохайтеся, пізнавайте один одного, а також не забувайте про те, що секс не повинен перетворюватися на рутину. Лише в такому разі ви зможете отримувати максимум задоволення кожного разу!

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