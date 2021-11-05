Як розпізнати токсичну людину у своєму оточенні: 5 способів маніпуляції, які вони використовують

Токсична людина може багато у тебе відібрати. Вона зруйнує твою довіру, змусить тебе втратити впевненість та сумніватися у своїх переконаннях. А найгірше у цих людях те, що вони вдаряють ножем у спину, причому максимально підступно.

Їхніх хитрих прийомів достатньо, щоб водити тебе за носа. Усе для того, щоб ти до кінця був свято переконаний, що усі ідеї та міркування належать тобі. Лови кілька способів маніпуляції, які притаманні токсичним людям. З їхньою допомогою ти зможеш відфільтрувати своє коло спілкування.

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1. Вони тебе заплутують

Одного дня така людина поводитиметься дуже добре, а наступного – надзвичайно зарозуміло. Її швидка зміна поведінки дуже ризикована, і це може навіть трохи збити тебе з пантелику. Навіть якщо ти посперечаєшся з нею з приводу такого ставлення, вона нічого не скаже. Натомість залишить лише натяки, які змусять тебе задуматися, чи зробив ти щось не так.



Такі люди схильні постійно заплутувати тебе / Фото Andrey Zvyagintsev

2. Вони спробують контролювати тебе

Їхні дії можуть зображати, що вони дуже намагаються маніпулювати тобою. Їм здаватиметься, що вони все зроблять за тебе, навіть якщо це означає, що ти можеш отримувати певний дискомфорт. Вони намагаються завоювати владу над твоїми рішеннями та вибором, створюючи враження, що ти не здатний приймати зрілі рішення.

3. Вони просять тебе довести своє кохання

Найгірше, що людина може попросити свого партнера, – довести йому своє кохання. Це означає, що тобі зовсім не довіряють. Це може стати причиною невпевненості, і ти навіть можеш опинитися у центрі критики та звинувачень. Пам'ятай, що для таких людей твого кохання ніколи не буде достатньо.



Такі люди вимагатимуть постійно доводити своє кохання / Фото Judeus Samson

4. Вони просять тебе вибачитися

Затям раз і назавжди: токсична людина ніколи не вибачається. Натомість вона маніпулюватиме тобою, щоб ти зробив це. Особливо тоді, коли ти ні в чому не винен. А все тому, що її его значно більше, і вона просто не може через нього переступити. Тож тебе переконуватимуть, що завжди й у всьому винен лише ти.

5. Вони використовують токсичний тон

Ти, напевно, впізнаєш, коли партнерка говорить з тобою лукавим, отруйним тоном. Зазвичай це відбувається, коли все, що вона хоче від тебе, – це слухати її. Вона або буде постійно сумніватися у твоїх мотивах, або підривати твої зусилля щодо покращення стосунків.



Ти постійно відчуватимеш токсичний тон / Фото Nik Shuliahin

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Зверни увагу на ці патерни поведінки. Цілком імовірно, вони вкажуть на те, що поруч з тобою токсичні люди. Їх ми рекомендуємо, якщо не викреслити зі свого життя, то бодай мінімізувати спілкування з ними.