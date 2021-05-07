Учені розповіли, яка сексуальна практика робить чоловіків задоволенішими у спальні

Ти міг не дивитися фільм "50 відтінків сірого", але точно про нього чув. І, якщо ти все правильно розумієш, далі мова піде про БДСМ-практики. Як показують дослідження, чоловіки, які віддають перевагу їхньому впровадженню в інтимне життя, повідомляють про меншу кількість проблем, пов'язаних з сексом.

Звіт, опублікований у The Journal of Sex Medicine, показав, що прихильники БДСМ більше задоволені своїм сексуальним життям. Особливо це стосується тих, хто домінує у цих практиках.

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До таких висновків учені дійшли завдяки опрацюванню онлайн-анкет. Їх заповнювали 266 прихильників БДСМ, а також 200 респондентів з контрольної групи.

Статистичні дані відрізняються, але деякі дослідження показали, що приблизно 20% людей у всьому світі випробували на собі елементи БДСМ. І це спостереження доводить, що у практиках немає нічого поганого. Принаймні, коли мовиться про отримання задоволення.

Раніше австралійське дослідження, в якому взяли участь 20 тисяч респондентів, показало, що захоплення БДСМ не було пов'язане з будь-якими сексуальними труднощами. Імовірність того, що учасники були нещасними або стурбованими, не була вищою. А чоловіки-шанувальники практики отримали значно нижчі бали за шкалою психологічного стресу, ніж інші представники сильної половини людства.



Прихильники БДСМ розповіли про більшу задоволеність сексом / Фото Unsplash

"Основне повідомлення, яким ми хотіли б поділитися, полягає в тому, що БДСМ не є патологією або парафілією, і не має нічого спільного з психологічними проблемами", – наголосив автор дослідження.

Ба більше: учені виявили, що люди, які слідують за своїми власними сексуальними фантазіями в цій області, більш сексуально задоволені, а також повідомляють про меншу кількість сексуальних проблем.

Висновок напрошується сам по собі: відкритість та чесність стосовно будь-яких бажань у спальні покращить твоє сексуальне життя. Усе просто!

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