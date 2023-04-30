Схуднення з цими вправами тобі не світить: переглянь свою тренувальну рутину

Робота над тілом своєї мрії пов'язана також зі спаленням зайвих калорій. Якщо ти прагнеш схуднути, то є кілька вправ, від яких варто відмовитися. Вони не принесуть тобі бажаних результатів.

Кейлі Кроуфорд, яка знається на тренуваннях, виокремила 4 вправи. За її словами, ці дисципліни не допоможуть тобі спалити зайві калорії та схуднути. Зауважимо, що ти будеш здивований, бо деякі із них ми для цього використовуємо.

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1. Кардіо на еліптичному тренажері

Еліптичний тренажер не дозволяє вам знайти опір, збільшуючи при цьому частоту серцевих скорочень. Опір на еліптичному тренажері також, як правило, сповільнює вас,

– пояснює Кроуфорд.

Замість того, щоб витрачати час на еліптичному тренажері, обери веслування. Веслування допомагає тобі досягти більшого опору й інтенсивності, одночасно підвищуючи частоту серцевих скорочень.

Експертка зауважила, що опір на веслувальному тренажері експоненціальний. І він значно більший, якщо порівнювати з еліптичним тренажером. Під час греблі ти отримуєш кардіо- та силове навантаження. А ще це повний діапазон рухів у стегнах, колінах і гомілковостопних суглобах.



Гребний тренажер принесе більше результатів / Фото ArtPhoto_studio

2. Жим штанги лежачи

Кроуфорд також радить відмовитися від жиму штанги лежачи. Натомість вона закликає віддати перевагу підтягуванню на перекладині. Навіть якщо тобі потрібно виконувати підтягування з підтримкою, це все одно правильний шлях.

Підтягування залучають більше м'язів і є більш функціональними. Ваш м'язовий каркас працює набагато активніше під час підтягування, ніж під час тяги до попереку,

– пояснює вона.

3. Класичні відтискання

Звичайні відтискання – це добре, але Кроуфорд каже, що відтискання з відведенням рук активують повний спектр рухів.

"Я бачу (багатьох – Men 24) людей, які відтискаються наполовину, тобто не опускаються до землі. Краще робити повний діапазон рухів; ви наростите силу (значно – Men 24) швидше", – пояснює вона.

4. Підйом по сходах

І останнє, але не менш важливе: дай спокій сходам і замість них роби випади під час ходьби. За словами Кроуфорд, "випади дадуть більший діапазон рухів, ніж сходи, залучаючи більше м'язів, але при цьому зберігаючи силу нижньої частини тіла і роботу сідниць, яку ви зазвичай прагнете досягти на сходах".



Також варто спробувати випади замість підйому сходами / Фото master1305​

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Пам'ятай про те, що не всі вправи однаково ефективні для всіх навколо. Якщо вищеперелічені тобі допомагають позбутися зайвої ваги – виконуй їх. Якщо ж зауважив, що стоїш на місці, то пора урізноманітнити свою тренувальну рутину.

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