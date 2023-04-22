Цей тип вправ допомагає спалювати калорії, залучаючи великі групи м'язів, збільшуючи частоту серцевих скорочень та сприяючи контрольованому диханню. Існує безліч різновидів кардіо. І ти зможеш обрати найоптимальніший для себе. Ми ж назвемо ще дві умови, без яких досягнути бажаного результату буде вкрай складно.

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Які вправи виконувати

До популярних, поширених і ефективних форм кардіотренувань належать ходьба, біг підтюпцем, плавання, їзда на велосипеді, біг, високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT), стрибки на скакалці, веслування та тренування на еліптичному тренажері. Всі ці тренування прискорюють серцебиття та допомагають спалювати калорії.

Скільки часу потрібно присвячувати

Щоб схуднути, фітнес-експерти рекомендують займатися кардіо щоденно. Хоча точна кількість часу, яку ти повинен присвячувати, варіюється від людини до людини, загалом ти повинен прагнути до щонайменше 150 хвилин кардіотренувань помірної інтенсивності на тиждень. Якщо ти перебуваєш на просунутому рівні та вирішив займатися кардіотренуваннями високої інтенсивності, то достатньо буде і 75 хвилин.



Присвячуй кардіотренуванням по 150 хвилин на тиждень / senivpetro

Щоб такі тренування увійшли у звичку, варто практикувати по 30 – 60 хвилин кардіотренувань по 3 – 5 разів на тиждень.

Переконайся, що ти не перестарався з кардіотренуваннями та зупиняєшся, коли твоє тіло скаже. Адже надмірна кількість цих вправ може стати причиною вигорання та травм.

Яка вправа допоможе позбутися жиру на животі

Хоча всі форми кардіо допомагають спалювати калорії, експерти вважають, що біг – найкраща, щоб позбутися жиру в середній частині живота. Деякі дослідження показали, що біг помірної та високої інтенсивності може допомогти зменшити жирові відкладення на животі навіть без зміни раціону.

Однак важливо починати повільно та поступово нарощувати темп та інтенсивність. Крім того, регулярне вживання калорійної їжі, а потім вихід на пробіжку тобі не допоможуть.

Кардіо варто комбінувати

Щоб отримати найкращі результати від кардіотренувань, поєднуй високоінтенсивні (наприклад, високоінтенсивні інтервальні) та помірні (наприклад, ходьба або їзда на велосипеді) тренування у своїй рутині.



Не забувай комбінувати тренування / master1305

Три кити результативності тренувань

Для того, щоб втратити вагу в довгостроковій перспективі та запобігти її поверненню, слід поєднувати кардіотренування з силовими, а також здоровим і збалансованим харчуванням. Це тріо зробить твоє тіло здоровим і підтягнутим.

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