"Одіссей" зник назавжди: перша успішна приватна місія з висадки на Місяць офіційно завершена

22 лютого космічний корабель Odysseus компанії Intuitive Machines, який ще ласкаво називають Odie (Оді), приземлився біля південного полюса Місяця. І так став першим комерційним апаратом, який здійснив успішну посадку на супутник нашої Землі.

Працюючи на сонячних батареях, Оді робив свої справи на поверхні Місяця планових 7 земних діб – а потім замовк. Адже сонце зайшло в місці посадки, і сонячні батареї припинили працювати.

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Як склалася доля посадкового апарата Odysseus на Місяці

Intuitive Machines плекала надію, що Оді прокинеться, коли сонячне світло знову осяє пристрій. 20 березня почали шукати сигнал, коли він мав би вже зарядити систему живлення посадкового модуля та увімкнути його радіо.

Але до 23 березня нічого не сталося. Оді назавжди зник – після того, як зацементував свою спадщину в історії як перший комерційний місяцехід, що здійснив посадку на Місяць.

Посадковий апарат Оді Intuitive Machines на Місяці 22 лютого 2024 року / Зображення Intuitive Machines

У компанії, зрештою, не надто розчаровані – там прогнозували, що електроніка "Одіссея" не витримає екстремального холоду довгої місячної ночі (цикл день – ніч на Місяці триває майже місяць, тож ніч там двотижнева).

Селфі, зроблене Odysseus на Місяці 27 лютого 2024 року / Зображення Intuitive Machines