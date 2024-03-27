Работая на солнечных батареях, Оди делал свои дела на поверхности Луны плановых 7 земных суток – а потом замолчал. Ведь солнце зашло в месте посадки, и солнечные батареи прекратили работать.

Смотри также Для ярких весенних вечеров: рецепт цитрусового коктейля Lemon Pie Cocktail

Как сложилась судьба посадочного аппарата Odysseus на Луне

Intuitive Machines лелеяла надежду, что Оди проснется, когда солнечный свет снова озарит устройство. 20 марта начали искать сигнал, когда он должен был бы уже зарядить систему питания посадочного модуля и и включить его радио.

Но до 23 марта ничего не произошло. Оди навсегда исчез – после того, как зацементировал свое наследие в истории как первый коммерческий луноход, совершивший посадку на Луну.

Посадочный аппарат Оди Intuitive Machines на Луне 22 февраля 2024 года / Изображение Intuitive Machines

В компании, в конце концов, не слишком разочарованы – там прогнозировали, что электроника "Одиссея" не выдержит экстремального холода длинной лунной ночи (цикл день – ночь на Луне длится почти месяц, поэтому ночь там двухнедельная).

Селфи, сделанное Odysseus на Луне 27 февраля 2024 года / Изображение Intuitive Machines