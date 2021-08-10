І до спортзалу не ходи: секс-пози, які спалюють найбільше калорій у чоловіків

А ми не втомлюємося розповідати тобі про користь сексу. Це приємне заняття однозначно позитивно вплине не лише на твій настрій, а й на фізичну форму. До твоєї уваги найкращі секс-позиції, які допоможуть спалити найбільше калорій. Гайда брати їх на озброєння, щоб не лише отримувати задоволення, а й працювати над своїм тілом!

Якщо тебе просто неможливо загнати до спортзалу, то ми маємо надію, що зі спальнею таких проблем не виникає. Тож ти можеш спокійно поєднувати корисне з приємним. Для цього достатньо просто займатися сексом у цих позиціях. Вони дозволяють не лише додати пікантності вашому інтимному життю, а й спалити максимум калорій!

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Скільки калорій спалює секс?

Як і будь-яке інше заняття в житті, секс допомагає спалювати калорії. Наприклад, повільна ходьба протягом 30 хвилин позбавляє нас близько 70 калорій, перегляд телевізора – 50 калорій, гра у теніс – 261 калорії, а підйом сходами – 51 калорій.

Згідно з дослідженням Монреальського університету, 30 хвилин сексу дозволяє спалити 69 калорій жінкам, а також 101 калорію чоловікам.

Але це приблизні цифри. Усе залежить від конкретної секс-пози та інтенсивності. Тож витрата калорій може бути вищою або нижчою. Утім, можна самостійно корегувати кількість спалених калорій. Для цього можна взяти одну з цих секс-поз, щоб спалити максимум за короткий проміжок часу.



Секс дозволить не лише отримати задоволення, а й схуднути / Фото Rawpixel

Секс-пози, які спалюють максимум калорій

Місіонерська

Ти будеш здивований, але нудна місіонерська поза дозволяє спалювати чимало калорій. Секрет цієї позиції криється в тому, що під час заняття сексом у ній ти залучаєш практично усі м'язи тіла.

Ноги, сідниці, тулуб, руки – усе працює у цій позиції. Тому споживання калорій різко зростає. Під час сексу у цій позі варто спертися руками для хорошого тренування трицепсів та плечей.

Стоячи, тримаючи її на руках

Будь готовим опрацювати у цій позі майже усі м'язи свого тіла, особливо руки. Поза для сексу стоячи – відмінний спосіб спалити калорії. Але для її використання потрібно бути сильним, щоб протриматися максимально довго.



Годі ніжитися лише у ліжку, адже можна спробувати щось нове / Фото Rawpixel

Блендер

У цій позиції партнерку кладуть на спину стегнами вгору, спираючись лише плечима або головою об підлогу або ліжко. Ти ж тримаєш її за талію, зігнувши ноги та спираючись на ступні, проникаючи в неї, легко згинаючи коліна.

Обидва члени пари у цій позиції спалюють багато калорій. У цьому випадку найбільше зусилля припадає на квадрицепси. Крім калорій, ти ще й отримаєш глибоке проникнення, яке зведе твою партнерку з розуму.

Doggy-style

Поза "собачки" також має на увазі значні навантаження на ноги, поперек і сідниці. Тому й калорій можна спалити чимало.

Якщо ж ви хочете спалювати ще більше калорій, ви можете чергувати положення, в якому коліна спираються на ліжко з іншим, в якому ви спираєтеся на ноги.

Лотос

Це не лише надзвичайно романтична позиція, в якій гарантується максимальна близькість між партнерами. У цій позі ви можете практикувати серію рухів стегнами або руками, які принесуть багато задоволення вам обом. А ще усі ваші зусилля не будуть марними, адже секс у позиції лотос дозволяє спалити чимало калорій.



Також варто спробувати зайнятися сексом у позиції лотос / Фото Rawpixel

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Отримуй ще більше задоволення від заняття сексом. Особливо, якщо враховувати, що це заняття дозволить ще й неабияк попрацювати над твоїм тілом. Тож не сачкуй і не лінуйся, щоб отримати максимальний результат!