Кинь своєму тілу виклик: шалене 20-хвилинне тренування, яке змінить тебе – відео

Стартував останній місяць літа, а це означає, що у тебе є ще всі шанси застрибнути в останній вагон. І мовиться не лише про омріяну відпустку, а й про побудову тіла своєї мрії. З останнім тобі однозначно допоможе комплекс вправ від фітнес-тренера Ніка Волкера.

За допомогою цих вправ ти можеш неабияк попрацювати над своїм тілом. Годі лінуватися та відкладати на завтра те, що ти можеш зробити уже сьогодні. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

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"Зроби свій графік тренувань яскравішим і цікавішим. Для цього додай до нього подібні тренування. Усього 20 хвилин навантажень з високою інтенсивністю та невеликим відпочинком допоможуть тобі спалити жир і наростити м'язи", – наголошує Нік Волкер.

Потужне 20-хвилинне тренування

Нік Волкер рекомендує спробувати EMOM-тренування. Для його виконання тобі потрібно:

Установити таймер на 20 хвилин. Коли починається 1-а хвилина, ти починаєш першу вправу. Виконуй її протягом 40 секунд, а потім відпочинь протягом 20 секунд. На початку наступної хвилини берися за наступну вправу та повтори: 40 секунд роботи та 20 секунд відпочинку. Чергуй вправи, поки таймер не покаже 00:00.

Вправи, які необхідно виконати:

Присідання зі стрибками та випусканням руки вперед;

Планка з підйомом колін, рук, а також витягуванням.

Дивися, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

Фітнес-тренер закликає змагатися з собою щодня. Змусь себе працювати усі 40 секунд. Усе для того, щоб твоє тіло дуже скоро стало таким, про яке ти мріяв. А після 20-хвилинного тренування можна й потанцювати, щоб потішитися своїм досягненням!

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