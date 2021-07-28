Танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер турбується про те, щоб ти завжди був у формі. Тож він з величезним задоволенням регулярно викладає в мережі круті та вибухові тренування. Цього разу лови комплекс вправ для всього тіла, який можна і треба виконувати без жодного спорядження.
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"Як залишатися справжнім?! Використання вправ для всього тіла з власною вагою та високою інтенсивністю – один з моїх ключів до підтримки низького рівня жирового шару. Спробуй і ти виконувати це тренування 3 рази на тиждень", – закликає Нік Волкер.
Вибухове тренування з власною вагою
- Танцюй – це важливо для розігріву м'язів, а також кращого припливу крові;
- Випади зі стрибком: 4 підходи по 30 секунд;
- Відтискання з підйомом тазового дна: 4 підходи по 12 повторень;
- Стрибки з махами руками та ногами: 4 підходи по 30 секунд;
- Стрибки з T-Jack у позицію жаби: 4 підходи по 30 секунд.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:
- Поради від тренера: не забувай, що тренування повинні дарувати тобі задоволення. В інакшому випадку ти дуже швидко зупинишся. Також він закликає не виснажувати себе. Достатньо буде усього 30 хвилин на день, щоб досягнути бажаного результату!
Гайда виконувати вправи від фітнес-тренера. Якщо почати уже сьогодні, то дуже скоро ти побачиш зміни, які надихатимуть тебе на нові й нові звершення!
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