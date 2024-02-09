Стань дисциплінованим і досягни поставлених цілей з цими кількома хитрощами

Послідовність і дисциплінованість – це якості, до яких ми всі прагнемо, коли ставимо перед собою якусь мету. Вони можуть бути професійними, особистими, пов'язаними зі спортом або іншими аспектами нашого здоров'я.

Хай там як, ми всі прагнемо здатності продовжувати працювати, поки не отримаємо бажаного, незалежно від того, наскільки важким може бути шлях.

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Як стати дисциплінованим

І річ у тім, що більшість речей, які ми хочемо, вимагають щоденної роботи, позбавленої прокрастинації та ліні. Що, чесно кажучи, нам дуже важко дається. Однак ми зазвичай не беремо до уваги те, що дисципліна та наполегливість – це не надздібності, з якими ми народжуємося (принаймні, у більшості випадків). Це навички, над якими ми працюємо, і які мають набагато більше спільного з підготовкою нашого мозку до їх набуття.

Існує кілька маленьких звичок, які за дуже короткий час можуть допомогти нам бути послідовними у всьому, що ми робимо. Перше, чого нам потрібно навчитися, – як боротися з нудьгою. Ми схильні думати, що нудьга – це погано, і розчаровуємося, але правда в тому, що вона може бути чудовою можливістю знайти найкреативнішу версію себе.

Замість того, щоб шукати постійну стимуляцію, ми повинні дозволити нашому розуму мандрувати. Насправді у книзі "Атомні звички" Джеймс Клір говорить про нудьгу як про один з фундаментальних елементів успіху. Коли ми стикаємося з нею, наш мозок шукає способи розважитися, вчитися і розвиватися.



Зроби нудьгу своїм союзником / Фото freepik

Тому ми самі повинні прагнути нудьгувати. Знайдемо у своєму дні час, коли ми абсолютно нічого не робимо і відкладемо мобільний телефон в сторону. Ми помітимо, як багато ідей почне з'являтися в нашій голові.

Також важливо ігнорувати лінь. Так, ми знаємо, що це легше сказати, ніж зробити, але правда в тому, що за лінню часто ховається страх змін, який змушує нас не хотіти виходити із зони комфорту.

Ідеальний варіант – почати те, що ми хочемо зробити, з маленької дії. Якщо ти думаєш, що не хочеш тренуватися, почни з 5 відтискань. Якщо ти не хочеш писати статтю, почни з написання абзацу. Якщо тобі лінь прибирати в будинку, почни прибирати в кімнаті. Цей метод полягає в тому, щоб обдурити наш розум, ставлячи перед собою мініцілі, досягнення яких мотивуватиме нас продовжувати.

Таким чином, важливо цінувати не тільки результат, який ми отримуємо в кожній справі, яку робимо, але й процес. Дисципліна – це не лише досягнення великої мети, але й насолода від усього шляху до неї. Це не означає, що ми повинні влаштовувати вечірку щоразу, коли чогось досягаємо, але давати собі невеликі винагороди. Наприклад, якщо ми тренувалися кілька днів, відсвяткуй це в кінці тижня, сходивши до свого улюбленого закладу.

Це не обов'язково повинні бути великі речі, але маленькі речі, які вказують нашому мозку, що ми робимо все добре і що ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Ми перестанемо відчувати те, що ми робимо, як тягар, і це стане чимось, що приносить нам задоволення.



Важливо також цінувати процес, якого досягнув / Фото wayhomestudio

Зрештою, мова йде про те, щоб кинути виклик нашому мозку і зробити його сильнішим, навмисно ставлячи його в незручні ситуації. Налагодження рутини вимагає багато зусиль протягом тривалого періоду часу, і тільки тоді ми досягнемо успіху.

Однак є одна річ, про яку ми всі не повинні забувати: ми не ідеальні. Ми не повинні демотивуватися через невдачі на цьому шляху або через те, що пропустили один день у нашому розпорядку. Ми повинні просто продовжувати рухатися вперед, не катуючи себе за те, що ми не такі досконалі, як хотілося б. Невдачі – це частина кожного шляху до успіху, і тільки через невдачі ми можемо навчитися бути кращими в будь-якому аспекті.

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Наполегливість і дисципліна – це дві якості, яких ми всі можемо досягти, хоча вони потребують багато зусиль. З цими порадами буде легше їх набути. Але ми повинні дати собі час. Істотні зміни не відбуваються за одну ніч.