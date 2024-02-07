Особливо розчаровує і викликає стрес, коли помилки трапляються на роботі, але ти повинен розуміти, що помилка – це не кінець світу. Вона не робить тебе найгіршою людиною, і це не привід для того, щоб мучити себе і піддаватися тривозі.

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Багато експертів з успіху кажуть, що потрібно працювати над стійкістю, що потрібно змінити наратив про помилки і почати бачити в них можливості для зростання, вдосконалення, отримання важливих уроків, а не постійно наступати на одні й ті ж самі граблі.

Але для того, щоб вчитися на своїх помилках, потрібно знати, як відновитися після них і не допустити, щоб вони стали тим, що не дає тобі спати ночами і знову з'являється в голові в невідповідний момент. І Гарвардський університет має хорошу стратегію для цього.

Гарвард і стратегія відновлення після помилок

На думку двох експертів з Harvard Business Review, найбільш продуктивні, високоефективні та успішні люди – це ті, які знайшли правильний спосіб діяти і реагувати на всілякі робочі ситуації, в тому числі коли вони помиляються і роблять помилку.



Потрібно розуміти, що в житті іноді неможливо уникнути помилок / Фото senivpetro

Знання того, як реагувати на помилку, має важливе значення для того, щоб продовжувати рости і рухатися до своєї мети, а також для того, щоб тримати стрес під контролем і не потрапляти в спіраль розчарування і тривоги.

Експерти Ерік Поттерат, доктор філософії (клінічний психолог з ефективності) та Алан Ігл (консультант з управлінських комунікацій) пояснюють, що найуспішніші люди, коли справа доходить до відновлення після помилок, використовують просту стратегію, яка може працювати для всіх нас, під назвою "Чорна скринька".

Ця стратегія ґрунтується на здатності до компартменталізації, коли мета полягає в тому, щоб покласти певні речі в метафоричні коробки, щоб вони не заважали решті видів діяльності.

Ця стратегія, яка називається "чорний ящик", є одним з багатьох методів, які ми використовували для підготовки найкращих спортсменів світу, бізнес-лідерів, військових операторів та працівників служб швидкого реагування протягом усієї нашої кар'єри,

– пишуть експерти.

Як і чому працює стратегія?

За словами експертів, стратегія "Чорної скриньки" допомагає розвинути психологічну стійкість, а також допомагає контролювати те, як ми реагуємо на помилки або складні ситуації, особливо після того, як помилка була зроблена, і це дозволяє нам реагувати більш конструктивно і адекватно.

Стратегія, яку використовують навіть "морські котики", полягає в тому, щоб зробити вдих, відступити, покласти помилку в ментальну "чорну скриньку" і перенаправити свою увагу та енергію на виконання поточних завдань. Таким чином, ти не будеш зациклюватися на помилці і дозволяти інстинктам керувати тобою, а зосередишся на тому, що тобі потрібно зробити, щоб, відновивши спокій і ясність, повернутися до помилки, щоб зосередитися на її вирішенні.



Важливо зробити вдих і відступити від помилки / Фото freepik

Щойно настає час винести проблему за рамки, ти повинен почати з 3 питань: що сталося і чому, який урок з цього можна винести і як я збираюся застосувати цей урок в моєму процесі.

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Завдяки цим трьом питанням ти перестанеш зосереджуватися на негативі та соромі, а підете більш позитивним шляхом і шукатимеш урок, який може допомогти тобі у багатьох інших речах у майбутньому.