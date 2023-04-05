Це дозволить іншим людям тобою захоплюватися та надихатися. Люди, яких усі поважають, чуйні, терплячі та дуже спокійні. І вони не засуджують людей, адже формують думки без поспіху.

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Такі люди створюють атмосферу авторитету та можуть керувати кімнатою, повною людей, лише за допомогою свого голосу. Ось кілька тонкощів поведінки тих, кого поважають усі. І ми рекомендуємо ці звички виробити й тобі.

1. Активне слухання

Поважні люди активно слухають інших. Вони повністю присутні в моменті та приділяють всю свою увагу тому, хто говорить. Вони не перебивають співрозмовника запитаннями, щоб показати, що вони зацікавлені в тому, що говорить інша людина.



Поважні люди уважно слухають інших / Фото pressfoto

2. Емпатія

Вони дуже емпатичні. Вони ставлять себе на місце інших людей. Вони не роблять поспішних висновків і уважно ставляться до ситуацій, в яких опинилися люди. Вони співчутливі та проявляють доброту та розуміння стосовно інших. Це те, що робить їх шанованими серед інших.

3. Скромність

Вони дуже скромні та мають приземлений характер. Вони не вважають себе кращими за інших і завжди відкриті для того, щоб перебрати в когось щось нове. Вони визнають власні обмеження та готові попросити про допомогу або визнати, що чогось не знають.

4. Надійність

Люди можуть покладатися на таких людей, не боячись, що вони їх покинуть. Вони дуже надійні. Вони дотримують своїх обіцянок і виконують взяті на себе зобов'язання. На них можна покластися та розраховувати, що вони зроблять те, що обіцяють. Вони завжди готові допомогти людям.



На таких людей інші можуть покластися / Фото marymarkevich

5. Поважне спілкування

Ці люди спілкуються з повагою. Вони ввічливі та чемні, навіть коли з кимось не погоджуються. Вони уникають використання різких або критичних висловлювань та зосереджені на пошуку спільної мови з іншими. Вони намагаються знайти розв'язання проблем дуже аналітично.

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Рекомендуємо виробити ці звички. З ними у тебе значно вищі шанси стати тією людиною, яку всі поважають.