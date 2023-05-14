Успіх – в одній навичці, яку ти зобов'язаний прокачати: у цьому переконані експерти з Гарварда

Якщо ти хочеш йти далі, досягати поставлених цілей, бути хорошим лідером, знаходити та використовувати нові навички, тобі необхідно вдосконалювати або виробити найважливішу.

Мовиться про навичку слухання. Це підтверджують багато експертів, у тому числі з Гарвардського університету.

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Якщо ти не вмієш слухати, тобі, швидше за все, буде дуже складно розвиватися в роботі, отримати кращу посаду або навіть налагодити стосунки з колегами і начальником. А також, швидше за все, у тебе виникнуть проблеми з тим, що робити, як реагувати в певних ситуаціях або що від тебе вимагається в різних ситуаціях.

Вміння слухати допомагає тобі бути кращим лідером. Це те, що дозволяє тобі краще налагодити зв'язок з людьми та зрозуміти, що їм потрібно або що їх хвилює. Якщо ти не слухаєш, то зворотний зв'язок, який ти отримуєш, буде марним, і ти не почуєш рекомендацій чи навіть скарг від людей навколо.

Хороша новина полягає в тому, що ніхто не народжується з умінням ефективно й активно слухати. Тому цьому можна навчитися і працювати над собою (так у тебе з'явиться ще один інструмент для досягнення успіху).

Проста вправа для кращого слухання

Тайс Бесьє, який проводив дослідження для Гарвардської бізнес-школи, каже, що якщо ти хочеш слухати більш ефективно, то тобі слід пам'ятати про вправу, яка складається з 3 частин. У першій частині йдеться про те, що ти повинен визначити основну проблему, а для цього ти можеш почати з питання "Що я або ми повинні вирішити?", щоб зосередитися на цьому.

Друга частина полягає в тому, щоб з'ясувати, які фактори спричинили або призводять до проблеми, а третя частина – визначити рівень важливості або пріоритетності кожного елемента. Для цього тобі потрібно слухати, звертати увагу на те, що тобі кажуть твої клієнти, начальники або колеги, щоб ти міг знайти спосіб відреагувати, чого ти не зможеш зробити, якщо не будеш активно слухати.



Зрозумій, для чого ти повинен уважно слухати людину / Фото wayhomestudio

Визначте, чому ти слухаєш

Гарвардське бізнес-видання (HBP) у статті "Як покращити свої навички слухання" стверджує, що ключ до того, щоб слухати краще та уважніше, – це визначити, чому ти слухаєш, що саме ти хочеш відкрити, дізнатися або зрозуміти. Коли ти знаєш причину, тобі легше залишатися зосередженим і присутнім, і це не дає тобі загубитися або відволіктися, коли з тобою розмовляють інші.

Ніколи не перебивай

Експерти HBP кажуть, що важливо зосереджувати увагу на співрозмовнику, не перебиваючи його і не розповідаючи свої думки чи історії посеред розмови. Причина проста: це заважає людині висловитися повністю і може призвести до того, що вона втратить нитку розмови і забуде, про що збиралася сказати. Ти можеш брати участь у розмові, якщо даєш співрозмовнику час і простір сказати все, що він хоче сказати.

Уникай засуджування до того, як вислухаєш

Гарвардська школа громадського здоров'я (SPH) стверджує, що більшість людей починають судити інших, не вислухавши їх, на основі їхньої зовнішності, одягу, мови чи навіть віку. Але це може стати перешкодою для слухання, оскільки заважає тобі слухати з відкритим серцем. Важливо намагатися не судити і зосередитися на тому, що говорить співрозмовник. Дай йому можливість представити свою точку зору, перш ніж ти сформуєш про нього думку.

Зупинити все і слухати

Згідно з SPH, зараз не час для багатозадачності, оскільки ти робиш кілька справ одночасно, тому не можеш приділяти повну увагу тому, що тобі говорять, і, швидше за все, пропустиш деякі важливі деталі. Ось чому тобі слід відкласти всі інші справи, відкласти телефон і припинити відповідати на сповіщення, поки ти слухаєш.



Навушники під час активного слухання теж варто зняти / Фото marymarkevich

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Навичка активного слухання важлива. І її важливо виробити кожному, хто прагне досягнути певних висот у житті. Чи то на роботі, чи в особистих стосунках. Вона дуже і дуже допоможе тобі та позбавить низки проблем, які можуть виникати через те, що хтось когось не почув або не вислухав.