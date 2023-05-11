Якщо ні, то маєш нагоду дізнатися на Men 24. "Мінімальний понеділок" – це новий підхід до роботи, який має на меті подолати вигорання, втому і навіть постійне бажання звільнитися "з понеділка".

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У чому суть ідеї "мінімального понеділка"

Новий підхід до роботи народився в тіктоці – як спосіб переосмислити найненависніший день тижня, понеділок.

Ідея "мінімального понеділка" виникла на хвилі "тихого звільнення", коли або людина починає робити маленькі кроки, щоб відмовитися від роботи, або начальство формує робочу атмосферу так, щоб заохотити працівника звільнитися. Однак, на відміну від цих тенденцій, "мінімальні понеділки" якраз не призводять до того, що працівник залишає свою посаду.

"мінімального понеділка" виникла на хвилі "тихого звільнення", коли або людина починає робити маленькі кроки, щоб відмовитися від роботи, або начальство формує робочу атмосферу так, щоб заохотити працівника звільнитися. Однак, на відміну від цих тенденцій, "мінімальні понеділки" якраз не призводять до того, що працівник залишає свою посаду. Навпаки, мета в тому, щоб працівники не відчували нудьги чи стресу і жахливої "недільної хандри" під час міркування про те, що у понеділок доведеться повертатися на роботу. Мета в тому, щоб люди працювали краще і відчували більше бажання та мотивації прийти до офісу.

На шляху до чотириденки

Чотириденний робочий тиждень ще не став реальністю і, швидше за все, не стане нею для всіх, принаймні не найближчим часом. Але тіктокерка Marisa Jo (саме з неї все почалося) запропонувала "мінімалізувати" понеділок – простіше кажучи, не намагатися зробити все у цей день.

Навпаки – слід докладати мінімальних зусиль для виконання своїх обов'язків. Тут, безумовно, не мовиться про те, щоб поставити галочку, але не виконати роботу. Просто не потрібно нікуди поспішати, зазнавати стресу, а зосередитися лише на найважливіших пріоритетах.



Занотуй собі ці поради – а що як саме вони допоможуть розібратися з важкими понеділками / Фото drobotdean@freepik

Таке ставлення, за ідеєю, допоможе людині ставити більш досяжні цілі, не відчувати, начебто вона живе під постійним тиском, і підходити до роботи із заземленим настроєм. У результаті людина не дійде до кінця тижня виснаженою.

"Недільні страхи" характерні для дуже багатьох людей. Долати їх доводиться навіть тим, хто дуже пристрасно ставиться до своєї роботи. Тож новий "лайфгак" справді може допомогти ефективніше впоратися з першим днем робочого тижня.

Щонайменше, він навчить визначати найважливіші завдання, краще керувати своїм робочим навантаженням і робити початок тижня менш напруженим і стресовим. Своєю чергою все це дозволить з'явитися у людини почуттю досягнення та додаткової мотивації.

Як запровадити у своєму житті "мінімальний понеділок"