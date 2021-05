У пошуках найкращих у світі міцних напоїв: що допомагає суддям визначити переможців конкурсів

Ми продовжуємо вивчати світ міцних напоїв, а також допомагаємо тобі вибрати найкращих. Цього разу наша прискіплива увага буде прикута факторам, які впливають на визначення саме тих напоїв, які вважають найкращими не лише міжнародні судді, а й споживачі!

Ретельне вивчення ринку алкоголю дає нам розуміння, що міжнародні конкурси, мета яких визначити найкращих, відбуваються чи не щотижня. Тож міжнародні експерти регулярно збираються, щоб оцінити смак, дизайн і особливість кожного продукту. Регулярно з'являються нові списки переможців, серед яких часто можна побачити бренд Nemiroff. Цього разу ми спробуємо розібратися, чим же відрізняються різні конкурси, а також дізнаємося, чи існує таки ідеальний алкогольний напій.

Як на результати впливає географія

Географічна складова також може бути важливим фактором. Наприклад, на IWSC (International Wine & Spirits Competition) "судді прилітають зі всього світу", тому критерії оцінки можуть мати більшу суб'єктивність. Водночас вони актуальніші для світової аудиторії, а не лише певного ринку збуту.

IWSC та ADI (American Distilling Institute) вибирають своїх суддів з представників індустрії, роздрібної торгівлі та ЗМІ. У Адама Леві, засновника Міжнародних конкурсів напоїв, які щорічно проводяться у Нью-Йорку, Берліні, Мельбурні й Азії, з іншої сторони, дуже вузькі критерії відбору суддів для New York International Spirits Competition (NYISC): "усі наші судді – закупники продукції й оцінюють спиртне по його категорії та фактичній ціні". Він відзначає, що "більшість наших суддів не судять в інших конкурсах".



На міжнародні конкурси з усього світу злітаються не лише судді, а й бренди / Фото Nemiroff

Ціна впливає на результат?

Є й низка інших факторів, які також впливають на результати конкурсів. Один з найважливіших – ціна. NYISC, наприклад, ураховує ціну спиртних напоїв при оцінці, відзначаючи, що "горілка за 70 доларів, яка отримала срібну медаль, могла б бути золотим медалістом, якби її ціна складала 50 доларів".

Цікаво, що ані IWSC, ані ADI не враховують ціну під час оцінювання спиртних напоїв. Коли IWSC або ADI визначають найкращих, то це дійсно повинні бути найкращі напої з точки зору смаку та подачі (даруй за тавтологію). Навіть якщо ціни непомірно високі для всіх, знайдуться кілька покупців, які зможуть сповна оцінити напій, який отримав нагороду від експертів.

Оцінювання – випробування для рецепторів

Директор з інформації про спиртні напої ADI, Ерік Зандона додав, що є така штука як "втома піднебіння". Це може впливати на оцінювання напоїв та різницю в результатах. Наприклад, на змаганнях ADI судді пробують не більш як 50 зразків продукції на день. Натомість на інших конкурсах це число може бути удвічі, а то й утричі більшим.

Організація конкурсу – бізнес

Ніхто не буде просто так влаштовувати міжнародний конкурс. Ясна річ, що організації, які цим займаються, теж отримують певний прибуток. Він складається з внесків, які роблять учасники. Тож чим більше цих учасників, тим більший прибуток отримує організатор.

Леві звертає увагу, що наявність великої кількості категорій в конкурсі може збільшити кількість медалістів. Це може бути вигідно для "конкурсів, пов'язаних з публікаціями у ЗМІ, адже дозволяє продавати їм більше реклами". Водночас він наголошує, що NYISC не продає рекламу.

Нагадаємо, що торік у цьому ж конкурсі лінійка смакової горілки Nemiroff The Inked Collection здобула "золото". Горілка The Burning Pear отримала звання Смакової горілки року (Flavored Vodka of the Year).



Звання Смакової горілки року отримала горілка The Burning Pear від Nemiroff / Фото Nemiroff

Зандона зауважив, що потрапляння у вузьку спеціальну категорію підвищує ймовірність того, що "виробник зможе краще виступити у конкурсі". Тож, якщо організатор хоче залучити більше заявок, наявність великої кількості категорій – перевага.

Міжнародні змагання напоїв не схожі на Олімпійські ігри

Також варто розуміти, що існують певні критерії вручення медалей. Міжнародні змагання виробників алкогольних напоїв зовсім не схожі на Олімпійські ігри, де золота медаль дістається лише одному найкращому спортсмену.

На конкурсах видають кілька медалей на одному рівні, якщо напої однаково високої якості та високо оцінені по всіх критеріях. Ясна річ, що їхню точну кількість не люблять розкривати, щоб не псувати враження про змагання.

Наприклад, на щорічному суддівстві IWSC менш як 10% учасників отримують золоту медаль. Аналогічним чином, на конкурсі ADI 2020 лише 11% учасників отримали "золото".

Критерії оцінки спиртних напоїв

У багатьох конкурсах міцні напої, як правило, оцінюють за допомогою 4-ступеневої матриці: колір, аромат, смак і післясмак. Зандона вважає, що така середня зведена оцінка має тенденцію до зниження загальної оцінки, адже судді з меншою ймовірністю поставлять ідеальну оцінку відразу по кількох критеріях.

Однак, бувають винятки – наприклад, на Pr%f Awards у Лас-Вегасі смакова горілка Nemiroff Bold Orange отримала загальну оцінку по всіх критеріях 100 балів – тобто судді поставили вищу відзнаку по кожному з критеріїв оцінки, за що цей продукт отримав відзнаку Century Award (Продукт століття).



Загальну оцінку 100 балів по всіх критеріях отримала Nemiroff Bold Orange на Pr%f Awards / Фото Proof Awards

Регіональні проти міжнародних: які дієвіші?

Джоел Гаррісон, котрий багато років був суддею й головою комісії IWSC, відзначає, що все залежить від типу напою. Наприклад, віскі зараз виготовляються по всьому світу, тож у конкурсі беруть участь бренди з різних країн, а також експерти з Тайваню, Японії, Ірландії, Америки, Шотландії й так далі.

Наприклад, ADI спеціалізується на американських спиртних напоях, хоч і приваблює учасників з усього світу. Великі міжнародні бренди, що представлені в багатьох країнах світу можуть брати участь як в регіональних, так і міжнародних конкурсах, оскільки їх продукцію можуть знайти покупці майже в кожній країні. Так, Nemiroff продається в понад 80 країнах світу, з кожним роком упевнено розширюючи свою географію.



Продукція Nemiroff продається у понад 80 країнах світу, розширюючи свою географію / Фото Nemiroff

Зандона вважає, що актуальнішими, особливо для невеликих крафтових виробників, є все ж місцеві та загальнодержавні конкурси. З їхньою допомогою "можна привернути увагу до якісних спиртних напоїв у регіоні, де бренди мають найбільшу дистрибуцію". Оскільки багато виробників отримують половину своїх прибутків зі своїх сувенірних крамниць і дегустаційних залів, просування місцевих брендів сприяє їхньому довгостроковому росту.

То найкращий міцний напій таки існує?

На жаль, не існує такого поняття як один найкращий алкогольний напій у світі. Те ж стосується горілки, рому, віскі або інших спиртних напоїв. Змагання дійсно необхідні для того, щоб виділити кілька найкращих серед величезної кількості брендів та видів продукції, а також звернути увагу на тренди й особливості, які важливі як для виробника, так і для кінцевого споживача.

Обираючи напій, відзначений міжнародними експертами, користувач отримує гарантію того, що зможе насолодитися якісним і смачним алкоголем.

