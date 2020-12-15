Смакова горілка Bold Orange від Nemiroff набрала максимальну кількість балів від усіх членів журі у конкурсі Proof Awards (Лас-Вегас, США). Їй вдалося отримати 100 зі 100 можливих балів, а також потрапити до категорії "Продукт Століття" (Century Award). Детальніше читай на Men 24!

Bold Orange, яка є частиною смакової лінійки горілки The Inked Collection, здобула 100 зі 100 можливих балів на конкурсі Proof Awards. Також члени журі внесли її до категорії "Продукт Століття" (Century Award). Більше дізнавайся на Men 24.

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Нагадаємо, що Nemiroff The Inked Collection Bold Orange – яскравий і чистий, з правильними відтінками солодкого, цитрусового і пряного. Ця ультрачиста горілка в суміші з настоєм з натурального перцю чилі та меду, створеним на базі рецептів 16 століття, і свіжими апельсиновими добавками, пом'якшена в дубових бочках, створює абсолютно нові смакові відчуття.

Пити його рекомендуємо в охолоджених шотах або змішати з апельсиновим соком і імбирним елем для ідеального коктейлю.

Тож не дивно, що якісний і хороший алкоголь бренду з України отримав максимальну оцінку від усіх членів журі конкурсу Proof Awards.

Proof Awards – конкурс, створений за підтримки американського Food and Beverage Magazine – найпопулярнішого у світі медіа про індустрію їжі та напоїв, для відзначення найкращих спиртових напоїв по всьому світу. Журі конкурсу – великі баєри на ринку США. Це топ-менеджмент дистриб'юторів, представники великих ритейлерів, а також власники алкогольних магазинів.

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange отримав відзнаку "Продукт Століття"/Century Award / Фото Proof Awards

Зауважимо, що бренд, якому вдалося набрати максимальну кількість балів від усіх членів журі – 100 зі 100 – отримує особливу відзнаку "Продукт Століття"/Century Award.

Як ми вже сказали, Bold Orange від Nemiroff можна пити як самостійно, так і додавати до коктейлів. Ти можеш спробувати себе у ролі справжнього барMenа, міксуючи улюблений алкоголь з різноманітними інгредієнтами, щоб отримати ще більше задоволення. Рекомендуємо приготувати алкогольний коктейль Fig and Orange. Тобі однозначно сподобається!

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