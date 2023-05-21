Як сушити волосся феном, щоб не спалити його: 6 важливих порад для чоловіків

Існує стільки ж вагомих причин користуватися феном, скільки і ситуацій, які вимагають залишити його в шафі. Адже, окрім того, що важливо знати, коли користуватися феном, важливо знати, як це робити.

Ось кілька порад. З їхньою допомогою ти можеш отримати бажаний стиль за допомогою фена, не перепаливши при цьому волосся та шкіру голови.

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1. Укладай зачіску під час сушіння

Якою б не була твоя цільова зачіска, роби невеликі перерви між сушінням, щоб продовжити укладання та розчісування. Ще одна важлива порада – починати укладання від коренів. Це та ж логіка, що і під час нанесення засобу для волосся на корені. Ти маєш найбільший контроль над своїм стилем, встановлюючи основу волосся.

2. Використовуй термозахисний засіб

Щоб захистити волосся від термічного впливу, оброби його термозахисним спреєм або кремом, який допоможе утримати вологу у волоссі, одночасно зволожуючи кутикулу волосся (щоб запобігти завиванню і посіченню кінчиків). Після цього ти можеш безпечно висушити волосся, не ризикуючи втратити вологу в кожному пасмі.



Не забувай про термозахист волосся / Фото wayhomestudio

Крім того, найкраще використовувати фен тільки на чистому волоссі (не обов'язково щойно вимитому шампунем, але принаймні ретельно очищеному від залишків засобів для волосся), щоб твоя зачіска щоразу отримувала гарний старт. Тільки тоді ти зможеш досягти однакового результату кілька разів поспіль, не додаючи продукти один за одним.

Нарешті, не забудь трохи відтиснути волосся перед сушінням. Це заощадить твій дорогоцінний час.

3. Використовуй потужний фен

Вибирай фен потужністю близько 1800 Вт, щоб забезпечити оптимальну продуктивність. Уникай приладів потужністю менш як 1200 Вт: чим більша потужність, тим менше тепла ти можеш видути (для твого волосся краще сушити з більшою потужністю, але при меншій температурі).

4. Обирай мінімальний нагрів

На відміну від тепла, холод не пошкоджує волосся. На твоїй моделі фена має бути кнопка для холодного сушіння (зазвичай вона позначена маленькою сніжинкою). Ні, це не дорога альтернатива вентилятора влітку, а інструмент, який дозволяє утримувати укладку на місці в кінці сеансу укладання. Гаряче повітря допомагає формувати зачіску та активувати засоби для волосся, а холодне повітря фіксує укладку і не дає волоссю пересушитись.



Найкраще сушити голову холодним потоком повітря / Фото wayhomestudio

Якщо у тебе достатньо вправності, щоб рівномірно розподілити засіб по волоссю, і ти просто хочеш висушити його до гладенького стану, ти можеш скористатися лише холодним режимом. Якщо ж ти хочеш погратися з волоссям і надати йому певну форму або напрямок, тобі доведеться жонглювати обома режимами, стежачи за тепловим впливом.

5. Дотримуйся дистанції

Не спрямовуй фен на голову на відстані кількох сантиметрів від неї і завжди змінюй положення. Якщо цього не робити, ти, швидше за все, спалиш волосся, ніж висушиш його. І тим самим завдаси йому непоправної шкоди. Пам'ятай про це: фен завжди повинен рухатися навколо голови та бути на відстані не менш як 15 сантиметрів від волосся.

6. Не викидай аксесуари

Аксесуари, які йдуть в комплекті з феном, потрібні не тільки для того, щоб заповнити коробку. Два з них можуть бути особливо цікавими для тебе. Це дифузор і концентратор.

Дифузор: для людей з кучерявим волоссям. Це велика багатогранна насадка, схожа на насадку для душу. Вона рівномірно розподіляє тепло і потік повітря фена в різних напрямках, мінімізуючи його інтенсивність, завдяки чому локони не пошкоджуються і не розгладжуються під час сушіння.

Концентратор: ця насадка звужується на кінці, утворюючи довгий прямокутник. Вона дозволяє тобі цілеспрямовано впливати на певні ділянки волосся під час створення зачіски, а не агресивно видувати гаряче повітря з кінця інструменту. Це дозволяє тримати пристрій близько до волосся, одночасно направляючи його гребінцем (ця насадка чудово підходить для нанесення кондиціонера або засобу біля коренів). Будь обережним, якщо ти використовуєш цей метод. Не забудь зменшити температуру і регулярно пересувати фен.

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Якщо правильно користуватися феном, ти зможеш створювати круті та цікаві зачіски. Було б лише достатньо волосся для експериментів. Правильно користуйся цим пристроєм, і буде тобі щастя. І жодна волосина не постраждає.