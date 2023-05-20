Коротка стрижка (навіть дуже-дуже коротка) – це завжди стильно. А ще й не потребує укладки й особливого догляду. Але перед тим, як зануритися в процес гоління голови, прочитай кілька слушних порад – від професійних барберів.

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Купи хорошу машинку для стрижки волосся

Тример для бороди буде недостатньо потужним для волосся на голові, яке насправді набагато густіше. Тож краще придбати машинку для стрижки волосся, яка дозволить легко підстригати голову за один раз – замість того, щоб починати, зупинятися і повторювати знову і знову. А машинки ще й набагато надійніші, маневреніші, краще працюють за контурами голови.

Також тобі знадобиться ручне дзеркало, щоб голити боки й потилицю (остерігайся сліпих зон).

Вимий волосся і вивчи шкіру голови

Важливо, щоб волосся було свіжим і вимитим перед тим, як голити голову. Це гарантує, що волосся "стоятиме" природно, а не в тому напрямку, в якому його уклали або в якому воно "прилягло" під час сну. Крім того, складніше стригти волосся, на якому залишилися залишки миючих засобу.

Барбери також радять провести ретельний аудит шкіри голови – щоб під час гоління раптом не отримати криваву баню у стилі Суїні Тодда.

Голися трохи довше, ніж тобі б хотілося

Якщо ти вперше взявся за цю роботу, не ризикуй. Ти завжди можеш зрізати більше, але не зможеш повернутися назад.

Найкраще почати з більшого розміру, а потім поступово скорочувати до бажаної довжини.



Коротка стрижка – навіть дуже коротка – завжди у трендах / Фото Racool_studio@freepik

Рухайся проти напрямку росту волосся

Краще стригти проти напрямку росту волосся, щоб під час стрижки підштовхувати його вгору. Якщо рухатися у напрямку росту, деякі довші волосинки можуть уникнути обрізання. Найпростіший спосіб – почати зі зони бакенбардів і рухатися вгору проти напрямку росту волосся, до потилиці й потім до маківки.

А після цього треба зупинитися і почистити леза, щоб переконатися, що вони продовжать різати гладко.

Берися за маківку, коли закінчив із боками

Коли з боками завершив, можна переходити до маківки. Тут можуть виникнути складнощі, оскільки на цьому етапі волосся закручується і за ним складніше слідувати. Тому можна трохи розважитися і підстригти волосся досхочу, вперед-назад, а потім ще раз, і ще раз з одного боку до іншого.

Повторюй стільки разів, скільки потрібно.

Якщо підстриг замало

Якщо хочеш підстригти більше волосся, візьми відповідну насадку і повтори процес. Можливо, доведеться зробити й дюжину проходів.

Ну, а якщо тебе влаштовує довжина, просто ретельно перевір всю голову, щоб не було якогось впертого волосся, що стирчить назовні. І, за необхідності, відстрижи його ножицями.

Почисть машинку і помий голову

До більшості машинок для стрижки додається маленька щіточка та трохи мастила, щоб металеві частини добре прилягали одна до одної. Тож після закінчення гоління добре почисть лезо і змасти його невеликою кількістю олії. А потім прийми душ, щоб все змити.

Твоя нова зачіска висохне за рекордно короткий час – після цього варто перевірити її ще раз і прибрати ножицями залишки волосся, якщо раптом такі "вилізуть".