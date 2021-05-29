Як танці в інстаграмі врятували мільйонера від банкрутства: фото й відео

Танці творять дива. Джанлуку Ваккі мережа знає як "танцюючого мільйонера". Він став героєм інстаграму ще у 2016, і досі впевнено тримає марку.

Ми на Men 24 розповімо, як це сталося. А заодно й покажемо, який же Ваккі вигляд мав до своєї популярності.

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Хто такий Джанлука Ваккі

Джанлука Ваккі почав публікувати відео своїх запальних танців у 2016. Дуже швидко він став зіркою інстаграму і героєм безлічі мемів у мережі. Зараз ми знаємо його як "танцюючого мільйонера" з Італії.

Тоді ж 50-річний блогер і бізнесмен пішов усупереч трендам, які твердили: акаунт чоловіка в соціальних мережах має бути мінімалістичним, навіть скромним.

Ваккі натомість не соромився показувати свою розкішну яхту, віллу, дорогі автівки й бездоганних жінок біля них (а потім і одну найбездоганнішу, яка народила мільйонеру у 2018 році довгоочікувану доньку).

Загроза банкрутства і порятунок танцями

Але не це, азробили з Джанлуки зірку. Щонайменше, для 20 мільйонів його фоловерів.

Джанлука не з тих бізнесменів, які зробили себе самі. Він завжди був багатий, ба й народився в заможній родині. Аж раптом у 2017 опинився на межі банкрутства – його майно навіть арештували за борги.

Однак італієць зміг уникнути біди. Як? Заробив багато грошей за зйомки в рекламі в інстаграмі й блозі. А згодом – і в тіктоку. Так, так, все завдяки танцям, які зробили його популярним!

Цікаво, що до того, як стати знаменитим, "танцюючий мільйонер", власне, не мав вигляд мільйонера. Ось, поглянь на фото нижче, якщо не віриш.



Джанлука Ваккі у 2015 і у 2020 / Фото з його ж інстаграму

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