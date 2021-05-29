Мы на Men 24 расскажем, как это произошло. А заодно и покажем, как же Вакки выглядел до своей популярности.

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Кто такой Джанлука Вакки

Джанлука Вакки начал публиковать видео своих зажигательных танцев в 2016. Очень быстро он стал звездой инстаграма и героем множества мемов в сети. Сейчас мы знаем его как "танцующего миллионера" из Италии.

А тогда 50-летний блогер и бизнесмен пошел вопреки трендам, которые утверждали: аккаунт мужчины в социальных сетях должно быть минималистичным, даже скромным.

Вакки вместо того не стеснялся показывать свою роскошную яхту, виллу, дорогие машины и безупречных женщин возле них (а потом и одну самую безупречную, которая родила миллионеру в 2018 году долгожданную дочь).

Но не это, а именно танцы сделали из Джанлуки звезду. По меньшей мере, для 20 миллионов его фолловеров.

Угроза банкротства и спасение танцами

Джанлука не из тех бизнесменов, которые сделали себя сами. Он всегда был богат, да и родился в зажиточной семье. И вдруг в 2017 оказался на грани банкротства – его имущество даже арестовали за долги.

Однако итальянец смог избежать беды. Как? Заработал много денег на съемках рекламы в инстаграме и блоге. А потом – и в тиктоке. Да, да, все благодаря танцам, которые сделали его популярным!

Интересно, что до того, как стать знаменитым, "танцующий миллионер", собственно, не выглядел как миллионер . Вот, посмотри на фото ниже, если не веришь.



Джанлука Вакки в 2015 и 2020 / Фото из его же инстаграма