Трудоголіки відверто розповіли, як на їхнє життя вплинула залежність від роботи

Трудоголіки, які ставлять кар'єру вище за стосунки, часто стикаються з особистими та емоційними наслідками. На жаль, надмірна прив'язаність до роботи може зруйнувати все те, що у нас.

У цих зізнаннях – жертви, жалі та інсайти людей, які обрали складний шлях роботи замість особистого життя та зв'язків з коханими. Придивися, чи готовий ти стати на цей шлях?

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1. "Я відчував себе позбавленим значущих зв'язків"

Протягом багатьох років цей герой був гордим трудоголіком. Його кар'єра була для нього всім, і вона поглинала його життя. У нього була високооплачувана робота у відповідальній сфері, і він вірив, що чим більше працюватиме, тим успішнішим стане. Як наслідок, постраждали його стосунки. Він пропускав незліченну кількість сімейних зустрічей, нехтував дружбою і навіть віддавав перевагу роботі, а не романтичним партнерам.

Одного дня мене накрило, наче тонна цегли. Я сидів сам у своїй порожній квартирі, оточений своїми досягненнями, але позбавлений значущих зв'язків. Жертви, на які я пішов заради кар'єри, залишили мене почуватися ізольованим і нереалізованим. Мені знадобився такий дзвінок, щоб усвідомити, що я віддав перевагу роботі, а не стосункам, і що мені потрібно змінюватися,

– каже він.



Трудоголізм позбавляє людей значущих зв'язків / Фото vecstock

2. "Мене вразило, коли я побачила розчарування в очах моєї доньки"

Інша героїня розповідає, що була класичним трудоголіком. Друзі жартували, що її офіс – це її справжній дім. Вона була залежна від своєї роботи, і це дорого їй коштувало. Її сім'я благала проводити більше часу з ними, але вона завжди знаходила відмовку, пов'язану з роботою. Вона пропускала шкільні заходи своїх дітей, ювілеї і навіть святкування важливих подій батьків.

А потім настав момент, який потряс мене до глибини душі. У моєї доньки був перший танцювальний виступ, а я була за багато миль від неї на зустрічі. Вона танцювала чудово, але мене не було поруч, щоб це побачити. Розчарування в її очах, коли я нарешті прийшла, розбило мені серце. Того дня я зрозуміла, що дозволила роботі затьмарити мою сім'ю, і я шкодувала про кожну втрачену мить,

– каже вона.

3. "Мій партнер сказав мені, що так більше не може тривати"

Ще одна сповідь трудоголіка, котрий пишався своїми кар'єрними досягненнями, але не помічав, якої шкоди завдавав своєму особистому життю. Він постійно ставив роботу на перше місце, через що його партнер почувався знехтуваним і неважливим. Він не усвідомлював, наскільки напруженими стали їхні стосунки, поки його не посадили за стіл для серйозної розмови.

Мій партнер сказав мені, що так більше не може тривати, відчуваючи, що він конкурує з моєю роботою за мою увагу. Це був тривожний дзвінок, який привів мене до тями. Я мав зробити вибір – мої стосунки або моя кар'єра. Я вирішив віддати перевагу партнеру, і це було найкращим рішенням у моєму житті. Можливо, моя робота і постраждала, але мої стосунки розквітли,

– каже він.



Залежність від роботи може зруйнувати стосунки / Фото freepik

4. "Друзі перестали запрошувати мене кудись"

Цей герой був трудоголіком за власним вибором, або принаймні так думав. Його робота вимагала багато зусиль, і він з головою поринув у неї, часто працюючи допізна і на вихідних. Друзі перестали запрошувати його кудись, а згодом і зовсім перестали телефонувати. Він собі думав, що це просто ціна успіху.

Минули роки, і на свій день народження я опинився на самоті, усвідомлюючи, що не святкував з друзями чи родиною вже багато років. Ізоляція була каліцтвом. Я віддав перевагу роботі, а не стосункам, і заплатив за це життям, позбавленим спілкування. Це був суворий урок, і відтоді я працюю над відновленням цих зв'язків,

– каже він.

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Любити свою роботу та віддавати їй усього себе – нормально. Натомість нехтувати життям заради неї – ні. І ми закликаємо тебе вчитися балансувати між роботою й особистим життям. Якщо ні, то наступного разу ми маємо всі шанси розповісти твою історію.