В этих признаниях – жертвы, сожаления и инсайты людей, избравших сложный путь работы вместо личной жизни и связей с любимыми. Присмотрись, готов ли ты встать на этот путь?

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1. "Я чувствовал себя лишенным значимых связей"

В течение многих лет этот герой был гордым трудоголиком. Его карьера была для него всем, и она поглощала его жизнь. У него была высокооплачиваемая работа в ответственной сфере, и он верил, что чем больше будет работать, тем успешнее станет. Как следствие, пострадали его отношения. Он пропускал бесчисленное количество семейных встреч, пренебрегал дружбой и даже предпочитал работу, а не романтичным партнерам.

Однажды меня накрыло, как тонна кирпича. Я сидел сам в своей пустой квартире, окруженный своими достижениями, но лишенный значимых связей. Жертвы, на которые я пошел ради карьеры, оставили меня чувствовать себя изолированным и нереализованным. Мне понадобился такой звонок, чтобы осознать, что я предпочел работу, а не отношения, и что мне нужно меняться,

– говорит он.



Трудоголизм лишает людей значимых связей / Фото vecstock

2. "Меня поразило, когда я увидела разочарование в глазах моей дочери"

Другая героиня повествует, что была классическим трудоголиком. Друзья шутили, что ее офис – это настоящий дом. Она была зависима от своей работы, и это дорого ей стоило. Ее семья умоляла проводить больше времени с ними, но она всегда находила отговорку, связанную с работой. Она пропускала школьные мероприятия своих детей, юбилеи и даже празднование важных событий родителей.

А потом настал момент, потрясший меня до глубины души. У моей дочери было первое танцевальное выступление, а я была за много миль от нее на встрече. Она танцевала отлично, но меня не было рядом, чтобы это увидеть. Разочарование в ее глазах, когда я наконец-то пришла, разбило мне сердце. В тот день я поняла, что позволила работе затмить мою семью, и я сожалела о каждом потерянном мгновении,

– говорит она.

3. "Мой партнер сказал мне, что так больше не может продолжаться"

Еще одна исповедь трудоголика, который гордился своими карьерными достижениями, но не замечал, какой вред наносил своей личной жизни. Он постоянно ставил работу на первое место, из-за чего его партнер чувствовал себя отвергнутым и неважным. Он не отдавал себе отчета в том, насколько напряженными стали их отношения, пока его не посадили за стол для серьезного разговора.

Мой партнер сказал мне, что так больше не может продолжаться, чувствуя, что он конкурирует с моей работой за мое внимание. Это был тревожный звонок, который привел меня в чувство. Я должен был сделать выбор – мои отношения или моя карьера. Я решил предпочесть партнера, и это было лучшим решением в моей жизни. Возможно, моя работа и пострадала, но мои отношения расцвели,

– говорит он.



Зависимость от работы может разрушить отношения / Фото freepik

4. "Друзья перестали приглашать меня куда-нибудь"

Этот герой был трудоголиком по собственному выбору, или, по крайней мере, так думал. Его работа требовала много усилий, и он с головой ушел в нее, часто работая допоздна и на выходных. Друзья перестали приглашать его куда-то, а потом и вовсе перестали звонить по телефону. Он думал, что это просто цена успеха.

Прошли годы, и на свой день рождения я оказался один, осознавая, что не праздновал с друзьями или семьей уже много лет. Изоляция была увечьем. Я предпочел работу, а не отношения, и заплатил за это жизнью, лишенной общения. Это был суровый урок, и с тех пор я работаю над восстановлением этих связей,

– говорит он.

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Любить свою работу и отдавать ей всего себя – нормально. В то же время пренебрегать жизнью ради нее – нет. И мы призываем тебя учиться балансировать между работой и личной жизнью. Если нет, то в следующий раз у нас есть все шансы рассказать твою историю.