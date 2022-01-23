Як на ваші стосунки впливає той факт, що друзі навколо розлучаються

Здавалося б, Славік з Оленою були просто ідеальною парою. Але після 10 років шлюбу вони вирішили розлучитися. А чи замислювався ти над тим, як це рішення може вплинути на ваші стосунки?

Завершення стосунків друзів завжди непросто пережити. Особливо у тих ситуаціях, коли ти добре спілкуєшся і з ним, і з нею. Утім, як виявилося, такий рішучий крок може поставити під сумнів і вашу пару. Далі ми розповімо, наскільки це підвищує шанси на те, що й ваша історія дійде до логічного завершення.

Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови

Як розлучення друзів впливає на вашу пару

Згідно з дослідженням 2009 року, пише HuffPost, проведеним ученими з Гарвардського, Браунівського та Університету Сан-Дієго, ймовірність розлучення у тебе на 75 % вища, якщо це зроблять близькі друзі.

Що ще гірше, ваші шанси розлучитися зростають на 47%, якщо ви зустрічаєте більше розлучених друзів, ніж тих, хто перебуває у стосунках. А все тому, що така поведінка інших змушує тебе також змінити щось у своєму житті.

Твої брати та сестри, зі свого боку, теж мають вплив, хоч і не настільки суттєвий. Їхнє розлучення збільшує шанси на завершення твоїх стосунків на 22%.

Що ж стосується колег по роботі, то через них ваші шанси на розставання зростають на цілих 50%. А ще це може стати причиною того, що ти захочеш змінити роботу.



Досвід друзів дозволяє по-новому глянути на власні стосунки / Фото engin akyurt

Важливо розуміти два аспекти. По-перше, переживання чийогось розлучення на відстані дозволяє, перш за все, вивчити власні стосунки й усвідомити труднощі, з якими ви стикаєтеся. Або ж у вас є можливість переглянути почуття, які з часом мають властивість вивітрюватися.

З іншого боку, успішний досвід друзів, яким вдалося не лише розлучитися, а й пережити цей момент, може надати тобі сміливості зробити те ж саме. Так, одна з причин, через яку досі складно завершити стосунки, – страх засудження з боку суспільства.

І хоч останнє більш властиве жінкам, чоловіків це теж стосується. Іноді потрібно набратися чималої сміливості, щоб завершити аб'юзивні стосунки, які не приносять жодного задоволення. Ми ж, своєю чергою, хотіли б закликати тебе не робити поспішних висновків. Та й масові розлучення друзів і знайомих – не той тренд, якому потрібно наслідувати.

Це цікаво Як повинні сперечатися щасливі пари: проста порада експерта

Якщо ти відчуваєш, що ваші стосунки переживають не найкращі часи – не соромся звернутися по фахову допомогу. Не варто відразу ж починати влаштовувати скандали й ускладнювати все. Цілком імовірно, що ідеальні стосунки ваших друзів були не такими вже й ідеальними. Але це явно не причина для того, щоб і ви ставили хрест на історії, яку почали писати удвох.