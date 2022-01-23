Завершение отношений друзей всегда непросто пережить. Особенно в тех ситуациях, когда ты хорошо общаешься и с ним, и с ней. Впрочем, как оказалось, такой решительный шаг может подвергнуть сомнению и вашу пару. Далее мы расскажем, насколько это повышает шансы на то, что ваша история дойдет до логического завершения.

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Как развод друзей влияет на вашу пару

Согласно исследованию 2009 года, пишет HuffPost , проведенному учеными из Гарвардского, Брауновского и Университета Сан-Диего, вероятность развода у тебя на 75% выше, если это сделают близкие друзья.

Что еще хуже, ваши шансы развестись растут на 47%, если вы встречаете больше разведенных друзей, чем находящихся в отношениях. А все потому, что такое поведение других заставляет тебя изменить что-то в своей жизни.

Твои братья и сестры, со своей стороны, тоже оказывают влияние, хотя и не столь существенно. Их развод увеличивает шансы на завершение твоих отношений на 22%.

Что касается коллег по работе, то из-за них ваши шансы на расставание растут на целых 50%. А еще это может привести к тому, что ты захочешь сменить работу.



Опыт друзей позволяет по-новому взглянуть на собственные отношения / Фото engin akyurt

Важно понимать два аспекта. Во-первых, переживание чьего-то развода на расстоянии позволяет прежде всего изучить собственные отношения и осознать трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Или у вас есть возможность просмотреть чувства, которые со временем обладают свойством выветриваться.

С другой стороны, успешный опыт друзей, которым удалось не только развестись, но и пережить этот момент, может придать тебе смелости сделать то же самое. Да, одна из причин, по которой до сих пор сложно завершить отношения, – страх осуждения со стороны общества.

И хотя последнее более свойственно женщинам, мужчин это тоже касается. Иногда нужно набраться немалой смелости, чтобы завершить абьюзивные отношения, которые не доставляют никакого удовольствия. Мы же в свою очередь хотели бы призвать тебя не делать поспешных выводов. Да и массовые разводы друзей и знакомых – не тот тренд, которому нужно подражать.

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