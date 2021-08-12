Як вибрати взуття, яке пасуватиме ідеально: 7 важливих порад

Можливо, купівля взуття не є у переліку улюблених чоловічих занять. А проте, час від часу це треба робити.

Причому підходити до вибору взуття слід уважно й обережно. Адже воно відчутно впливає не тільки на твій стиль, а й на комфорт.

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7 кроків до правильного вибору взуття

Невдалий вибір взуття може не тільки створити тобі вигляд людини без смаку, а й наповнити рух біллю й дискомфортом. Гіршим наслідком такого будуть проблеми зі здоров’ям ніг, колін, навіть спини.



Як обрати взуття / Поради від The Art of Manliness

Купуєш ти кросівки на щодень чи туфлі для офіційних заходів, обрана пара має пасувати ідеально. Нижче наведемо 7 порад, дотримання яких допоможе досягти цієї мети.

Йди по взуття після обіду

Бо ноги трохи набрякають упродовж дня. Тож краще обрати таку пару, яка буде прилягати до стоп, коли вони найбільші, аніж коли найменші.

Міряй взуття у шкарпетках, на яких ти зазвичай це взуття носиш

Навіть міліметр різниці у товщині шкарпеток може зробити взуття дискомфортним, якщо ти міряв його не в тих шкарпетках, в яких носитимеш.

Під час купівлі взуття не зациклюйся на розмірі

Зациклюватися на "своєму" розмірі у процесі вибору взуття не варто. Так, звісно, ти свій розмір знаєш, але виробники можуть трактувати його не так точно.

Завжди міряй взуття парою

Якщо тобі підійшла права кросівка, це не конче означає, що ліва так само буде пасувати. Річ у тім, що одна з твоїх стоп іноді буває трохи меншою або більшою за іншою.

Приміряв пару – пройдись

І не просто абияк, а і по твердій поверхні, і по м'якій. Різні поверхні дозволять тобі оцінити відчуття від ходіння глибше.

Бери взуття, в якому добре просто зараз

А не "на виріст" або "та вони ж розтягнуться". За регулярного носіння форма та розмір взуття змінюється, але незначно. Тож зручним і комфортним воно має бути одразу!

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