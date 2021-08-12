Як вибрати взуття, яке пасуватиме ідеально: 7 важливих порад
Джерело:The Art of Manliness
Можливо, купівля взуття не є у переліку улюблених чоловічих занять. А проте, час від часу це треба робити.
Причому підходити до вибору взуття слід уважно й обережно. Адже воно відчутно впливає не тільки на твій стиль, а й на комфорт.
Варто знати Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена
7 кроків до правильного вибору взуття
Невдалий вибір взуття може не тільки створити тобі вигляд людини без смаку, а й наповнити рух біллю й дискомфортом. Гіршим наслідком такого будуть проблеми зі здоров’ям ніг, колін, навіть спини.
Як обрати взуття / Поради від The Art of Manliness
Купуєш ти кросівки на щодень чи туфлі для офіційних заходів, обрана пара має пасувати ідеально. Нижче наведемо 7 порад, дотримання яких допоможе досягти цієї мети.
Йди по взуття після обіду
- Бо ноги трохи набрякають упродовж дня. Тож краще обрати таку пару, яка буде прилягати до стоп, коли вони найбільші, аніж коли найменші.
Міряй взуття у шкарпетках, на яких ти зазвичай це взуття носиш
- Навіть міліметр різниці у товщині шкарпеток може зробити взуття дискомфортним, якщо ти міряв його не в тих шкарпетках, в яких носитимеш.
Під час купівлі взуття не зациклюйся на розмірі
- Зациклюватися на "своєму" розмірі у процесі вибору взуття не варто. Так, звісно, ти свій розмір знаєш, але виробники можуть трактувати його не так точно.
Завжди міряй взуття парою
- Якщо тобі підійшла права кросівка, це не конче означає, що ліва так само буде пасувати. Річ у тім, що одна з твоїх стоп іноді буває трохи меншою або більшою за іншою.
Приміряв пару – пройдись
- І не просто абияк, а і по твердій поверхні, і по м'якій. Різні поверхні дозволять тобі оцінити відчуття від ходіння глибше.
Бери взуття, в якому добре просто зараз
- А не "на виріст" або "та вони ж розтягнуться". За регулярного носіння форма та розмір взуття змінюється, але незначно. Тож зручним і комфортним воно має бути одразу!
Також цікаво Як одягатися чоловікові у спекотні дні: 10 залізних правил, які не варто порушувати