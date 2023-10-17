Проблем не уникнути: як ні в якому разі не варто видаляти волосся з носа

Видалення волосся в носі безболісне, якщо робити це правильно. Ми розповідаємо, як правильно це робити та чому не варто висмикувати волоски в носі.

Зізнайся, тобі доводилося висмикувати волосся з носа, аж сльози наверталися на очі. Звісно, ми говоримо про набридливі волоски в носі, які пробиваються вперед і можуть бути дуже впертими. Але як насправді позбутися їх – і безболісно?

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Вистригти, підрівняти, вищипнути, зробити воскову епіляцію чи навіть спалити? Ножицями, тримером, пінцетом або воском? Ми пояснюємо, як видалити волосся в носі найефективніше і як пройти процедуру безболісно.

Чи варто видаляти волосся в носі?

В основному, з медичної точки зору, є одна вирішальна причина не видаляти волосся в носі. Тому що: волосся в носі не обов'язково красиве на вигляд, але воно необхідне. Воно є частиною імунної системи людини і вловлює будь-які чужорідні тіла. Це запобігає потраплянню бактерій, пилу і багато чого іншого в наш організм. Щойно ти повністю видалиш природний захисний щит, що утворився, можна заохочувати інфекції.

Особливої обережності слід дотримуватися при висмикуванні волосків у носі. А все тому, що це може спричинити крихітні ранки і підвищити ймовірність інфікування. Деякі лікарі навіть попереджають, що такі інфекції можуть бути небезпечними для життя, оскільки вени в носі мають прямий зв'язок з мозком.

Алергіки також більше страждають від впливу навколишнього середовища після повної депіляції. Отже, з медичної точки зору, позбавлятися від волосся в носі немає сенсу, і це, скоріше, шкідливо. Однак, з естетичної точки зору, густий кущ, який видно ззовні, може викликати занепокоєння. Тому варто дотримуватися цих порад.



Волосся в носі може дратувати та не подобатися / Фото user18526052

Як правильно видаляти волосся в носі

Якщо ти хочеш видалити волосся в носі, уникай вищипування пінцетом, епіляції воском або висмикування воском для носа. Щоб захистити імунну систему, лікарі не радять повністю видаляти волосся навколо слизової оболонки носа. Краще користуватися тримерами для видалення волосся в носі.

Видалення волосся в носі ножицями

Підстригаючи волосся в носі, ми радимо тобі бути обережним і не використовувати побутові ножиці або навіть манікюрні ножиці, які мають особливо гострі кінці. Підходити до роботи з таким домашнім засобом – це, безумовно, неправильний і дуже болісний спосіб. Краще придбай ножиці для носа або волосся на обличчі із закругленими кінцями, щоб уникнути будь-яких травм. Підстригаючи ножицями, пам'ятай про ці фактори:

Чи часто ти користуєшся ножицями? Якщо вони вже мають ознаки використання, іржавіють і тому ускладнюють підстригання, варто придбати нову пару.

Будь особливо обережним, коли вставляєш ножиці. Навіть модель з тупими кінцями може завдати шкоди, якщо ти будеш необережним.

Щоб мати змогу підстригти всіх порушників спокою, корисно злегка підштовхнути пальцем кінчик носа догори. Це дасть тобі набагато кращий огляд того, що відбувається.

Однак, підстригай тільки ті волоски, які дійсно стирчать з ніздрі. Решта волосків необхідні для функціонування імунної системи.



Будь акуратним, видаляючи волосся з носа / Фото freepik

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Якщо хочеш таки позбутися волосся у носі, то роби це максимально делікатно. В інакшому випадку не уникнути неприємностей і проблем зі здоров'ям. Воно тобі треба?

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