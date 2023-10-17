Проблем не уникнути: як ні в якому разі не варто видаляти волосся з носа
Джерело:GQ
Видалення волосся в носі безболісне, якщо робити це правильно. Ми розповідаємо, як правильно це робити та чому не варто висмикувати волоски в носі.
Зізнайся, тобі доводилося висмикувати волосся з носа, аж сльози наверталися на очі. Звісно, ми говоримо про набридливі волоски в носі, які пробиваються вперед і можуть бути дуже впертими. Але як насправді позбутися їх – і безболісно?
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Вистригти, підрівняти, вищипнути, зробити воскову епіляцію чи навіть спалити? Ножицями, тримером, пінцетом або воском? Ми пояснюємо, як видалити волосся в носі найефективніше і як пройти процедуру безболісно.
Чи варто видаляти волосся в носі?
В основному, з медичної точки зору, є одна вирішальна причина не видаляти волосся в носі. Тому що: волосся в носі не обов'язково красиве на вигляд, але воно необхідне. Воно є частиною імунної системи людини і вловлює будь-які чужорідні тіла. Це запобігає потраплянню бактерій, пилу і багато чого іншого в наш організм. Щойно ти повністю видалиш природний захисний щит, що утворився, можна заохочувати інфекції.
Особливої обережності слід дотримуватися при висмикуванні волосків у носі. А все тому, що це може спричинити крихітні ранки і підвищити ймовірність інфікування. Деякі лікарі навіть попереджають, що такі інфекції можуть бути небезпечними для життя, оскільки вени в носі мають прямий зв'язок з мозком.
Алергіки також більше страждають від впливу навколишнього середовища після повної депіляції. Отже, з медичної точки зору, позбавлятися від волосся в носі немає сенсу, і це, скоріше, шкідливо. Однак, з естетичної точки зору, густий кущ, який видно ззовні, може викликати занепокоєння. Тому варто дотримуватися цих порад.
Волосся в носі може дратувати та не подобатися / Фото user18526052
Як правильно видаляти волосся в носі
Якщо ти хочеш видалити волосся в носі, уникай вищипування пінцетом, епіляції воском або висмикування воском для носа. Щоб захистити імунну систему, лікарі не радять повністю видаляти волосся навколо слизової оболонки носа. Краще користуватися тримерами для видалення волосся в носі.
Видалення волосся в носі ножицями
Підстригаючи волосся в носі, ми радимо тобі бути обережним і не використовувати побутові ножиці або навіть манікюрні ножиці, які мають особливо гострі кінці. Підходити до роботи з таким домашнім засобом – це, безумовно, неправильний і дуже болісний спосіб. Краще придбай ножиці для носа або волосся на обличчі із закругленими кінцями, щоб уникнути будь-яких травм. Підстригаючи ножицями, пам'ятай про ці фактори:
- Чи часто ти користуєшся ножицями? Якщо вони вже мають ознаки використання, іржавіють і тому ускладнюють підстригання, варто придбати нову пару.
- Будь особливо обережним, коли вставляєш ножиці. Навіть модель з тупими кінцями може завдати шкоди, якщо ти будеш необережним.
- Щоб мати змогу підстригти всіх порушників спокою, корисно злегка підштовхнути пальцем кінчик носа догори. Це дасть тобі набагато кращий огляд того, що відбувається.
- Однак, підстригай тільки ті волоски, які дійсно стирчать з ніздрі. Решта волосків необхідні для функціонування імунної системи.
Будь акуратним, видаляючи волосся з носа / Фото freepik
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Якщо хочеш таки позбутися волосся у носі, то роби це максимально делікатно. В інакшому випадку не уникнути неприємностей і проблем зі здоров'ям. Воно тобі треба?Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.