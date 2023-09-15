Одна з найбільш неприємних? Лупа на бороді. Так, яскраві лусочки можуть з'явитися на твоїй бороді, незалежно від довжини, як і на шкірі голови. Якщо це трапиться з тобою, не лякайся.

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"Лупа на бороді дуже поширена", – каже Роберт Фінні, доктор медичних наук, сертифікований дерматолог із Нью-Йорка.

Але це не означає, що її не уникнути. Лікувати, а головне, запобігти цьому можливо, якщо знати, що робити. Дотримуйся цих кроків, щоб обличчя було чистим.

1. Використовуй шампунь проти лупи

З будь-яким шампунем проти лупи найголовніше – дати йому постояти п'ять хвилин.

Я рекомендую намочити волосся в раковині та нанести шампунь для бороди на шкіру біля основи волосся, а потім почистити зуби або щось перед тим, як підійти до душу, щоб змити це,

– каже доктор Фінні.

Рекомендація! Роби це від одного до трьох разів на тиждень залежно від того, скільки потрібно, щоб не допустити спалахів.

2. Використовуй правильний засіб для миття

У дні, коли ти не користуєшся шампунем проти лупи, обов'язково використовуй м'який засіб для миття, який живить твою бороду та шкіру під нею та запобігає накопиченню жиру.

Такі інгредієнти, як кокосова вода, арганова олія та авокадо, можуть допомогти зволожити шкіру,

– каже перукар Девід Фалла.



Потурбуйся про правильний засіб для миття бороди / Фото freepik

3. Зволожуй свої вуса

Коли твої вуса висихають, твоя шкіра іноді може виробляти більше жиру, щоб спробувати його збалансувати. Це погана новина щодо лупи на бороді, оскільки дріжджі, які її викликають, процвітають у жирному середовищі. Щоб боротися з цим, регулярно застосовуй зволожувальний крем для бороди, щоб підтримувати зволоження бороди, але не давай жиру вийти з-під контролю.

4. Правильно мий

Важливо не дряпати бороду нігтями під час миття, оскільки це може погіршити лущення лупи,

– каже майстер-перука Джан Антоніо Пістерзі.

Натомість почисть бороду м'якими круговими рухами кінчиками пальців. Утримайся від тертя бороди рушником. Замість цього висуши її, промокаючи.

5. Регулярно роби пілінг

Щоб уникнути накопичення шкірних лусочок і жиру, Фалла рекомендує відлущувати бороду один або два рази на тиждень, "щоб видалити мертві клітини шкіри та зменшити лущення".

Скраб для обличчя може допомогти, але якщо твоя борода густа, подумай про хімічний пілінг, щоб переконатися, що ти досягаєш шкіри під нею та запобігаєш потраплянню гранул у вуса.

6. Регулярно підстригай бороду

Пістерзі також рекомендує регулярно підстригати бороду. Це не тільки допоможе мати кращий вигляд, але й допоможе "запобігти вростанню волосся, яке може сприяти подразненню шкіри". Підстригання бороди також допоможе уникнути накопичення лусочок і жиру на вусах.



Турбуйся про те, щоб борода була підстрижена / Фото Drobot Dean

Що викликає лупу на бороді?

Найкращий спосіб лікування та запобігання появі лупи на бороді – це перш за все зрозуміти, що її викликає. Лупа як на шкірі голови, так і на бороді називається себорейним дерматитом і викликається особливим видом дріжджів під назвою Malassezia, які містяться у волосистих областях.

"Ми всі маємо мікробіом, який складається з бактерій і дріжджів, які живуть на нашій шкірі", – каже доктор Фінні, але занадто велика кількість Malassezia "спричиняє свербіж, лущення шкіри голови та бороди".

Malassezia процвітає в жирному, теплому середовищі (та ж борода), і збільшення вироблення жиру, наприклад через стрес або застосування жирних засобів для обличчя, може спровокувати спалахи.

Ми також часто бачимо спалахи під час зміни пір року,

– каже він.

Які симптоми лупи на бороді?

Якщо шкіра під бородою постійно свербить і супроводжується почервонінням, що лущиться, то, швидше за все, у тебе лупа на бороді.

Шкіра під бородою також може стати жирнішою з білими грудками, які видно як лусочки лупи,

– каже Джан Антоніо Пістерзі.

Як запобігти появі лупи на бороді

Подібно до лупи на голові, найкраще лікування лупи бороди – це добре виконана програма профілактики, оскільки, за словами доктора Фінні, лікування не існує (ми поговоримо про лікування спалахів пізніше).

"Це слід продовжувати цілий рік, але якщо хтось має легкі випадки лише в певний період року, тоді технічне піклування може бути орієнтоване приблизно на цей час", – каже він. Виконай ці кроки, щоб контролювати свої пластівці.



Борода потребує постійного догляду / Фото freepik

Як лікувати бороду від спалаху лупи

Незалежно від того, наскільки добре твоє піклування, спалахи обов'язково трапляються. Коли вони це роблять, "економно використовуй розчин кортизону, щоб допомогти їм лікувати", – каже доктор Фінні. Він рекомендує наносити безрецептурний стероїдний крем на цю область не більше 10 днів на місяць на обличчі.

Довше використання може призвести до проблем, тому, якщо це недостатньо допомагає, проконсультуйся з дерматологом,

– радить він.

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