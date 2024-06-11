Геніальний спосіб відкрити пляшку без відкривачки: кумедне відео з тіктока

Відео, яке шириться в тіктоці, показує, як можна легко і безпечно відкрити пляшку пива чи газованої води. І це про той випадок, коли немає під рукою відкривачки.

Справді, без спеціально для цього призначеного пристосування відкривання пляшки може бути складною справою. Але користувач тіктока sleepykrogan своїм відео стверджує, що це не так.

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Як елементарно відкрити пляшку без відкривачки

Це, мовляв, просте завдання, просто ти виконував його неправильно. І для цього не потрібна відкривачка (чи то вдома на кухні, чи як дармовис на ключах, як зараз полюбляють носити).

Щоб утамувати спрагу і відкрити пляшку, треба мати лише двері. А в кого ж вдома їх немає? Це може здатися божевіллям, але трюк, схоже, працює.

Простий метод відкривання пляшки: дивися вірусне відео з тіктоку

У кліпі sleepykrogan ставить верхню частину пляшки на гребінь дверної петлі, щоб зняти кришку. Швидко і геніально. Єдиний нюанс – треба бути обережним, бо вміст пляшки може розлитися та зіпсуватися щось із домашніх речей.

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Тисячі людей були приголомшені цим хаком, і вони просто не можуть повірити, що ніколи не чули про нього раніше. Щонайменше, про це свідчать коментарі до відео:

"Ти щойно врятував мого друга".

"Боже, це таки спрацювало. Я не очікував, що це спрацює, але був готовий спробувати все що завгодно".

"Не знаю, як тобі й віддячити".

"Це єдиний хак, який я знайшов, і який одразу ж став успішним".

"Спробував це, і це дійсно працює. Рятівник життя!"

Утім, дехто писав, що йому не вдалося втілити хак: "Я годинами намагався відкрити цю скляну пляшку. Вискакує щоразу, коли я пробую". Та такі голоси невдоволення були одиничними, більшість людей дякували за цей лайфхак.