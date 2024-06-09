Його провели у Poster – українській продуктовій ІТ-компанії. До чільної десятки ввійшли також Negroni, Whiskey Sour, Pornstar Martini, Clover Club, Gin Garden, B52 та Long Island.
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Звісно, популярність коктейлів залежить і від сезону. Скажімо, у грудні найчастіше замовляють глінтвейн, а влітку – Aperol Spritz. Але з глінтвейну у закладів заробіток порівняно невеликий, а от Aperol Spritz приносить добрі гроші, майже вдвічі більше, ніж сусіди у списку Negroni та Gin Tonic.
Які коктейлі приносять найбільший виторг / Зображення Poster
Ось перелік коктейлів від найбільш до найменш популярного
- Aperol Spritz – 90 мілілітрів просеко, 60 аперолю, 30 мінералки, наливають на лід.
- Глінтвейн – червоне вино з прянощами й фруктами, нагріте й настояне кілька годин.
- Gin Tonic – 60 мілілітрів джину, 100 чи 150 тоніка, виливають на лід.
- Negroni – 30 мілілітрів джину, 30 червоного солодкого вермуту, 30 червоного біттера, виливають на лід.
- Whiskey Sour – 60 мілілітрів віскі, 30 лимонного фрешу, 30 цукрового сиропу, один яєчний білок.
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- Pornstar Martini – 60 мілілітрів горілки (зазвичай ванільної), 15 маракуєвого лікеру, 15 цукрового сиропу, 15 лаймового фрешу.
- Clover Club – 45 мілілітрів джину, 15 білого сухого вермуту, 10 цукрового сиропу, 10 лаймового фрешу, 5 малинок і 15 мілілітрів яєчного білка.
- Gin Garden – 60 мілілітрів джину, 30 бузинового лікеру, 30 яблучного соку, шматочок огірка.
- B52 – прошарками по 15 мілілітрів кавового лікеру, лікеру айріш крім та апельсинового лікеру.
- Long Island – по 15 мілілітрів світлого рому, джину, горілки, текіли, апельсинового лікеру тріпл сек, цукрового сиропу, лимонного фрешу, лаймового фрешу, виливати на лід.