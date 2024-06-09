Його провели у Poster – українській продуктовій ІТ-компанії. До чільної десятки ввійшли також Negroni, Whiskey Sour, Pornstar Martini, Clover Club, Gin Garden, B52 та Long Island.

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Звісно, популярність коктейлів залежить і від сезону. Скажімо, у грудні найчастіше замовляють глінтвейн, а влітку – Aperol Spritz. Але з глінтвейну у закладів заробіток порівняно невеликий, а от Aperol Spritz приносить добрі гроші, майже вдвічі більше, ніж сусіди у списку Negroni та Gin Tonic.

Які коктейлі приносять найбільший виторг / Зображення Poster

Ось перелік коктейлів від найбільш до найменш популярного

Aperol Spritz – 90 мілілітрів просеко, 60 аперолю, 30 мінералки, наливають на лід.

– 90 мілілітрів просеко, 60 аперолю, 30 мінералки, наливають на лід. Глінтвейн – червоне вино з прянощами й фруктами, нагріте й настояне кілька годин.

– червоне вино з прянощами й фруктами, нагріте й настояне кілька годин. Gin Tonic – 60 мілілітрів джину, 100 чи 150 тоніка, виливають на лід.

– 60 мілілітрів джину, 100 чи 150 тоніка, виливають на лід. Negroni – 30 мілілітрів джину, 30 червоного солодкого вермуту, 30 червоного біттера, виливають на лід.

– 30 мілілітрів джину, 30 червоного солодкого вермуту, 30 червоного біттера, виливають на лід. Whiskey Sour – 60 мілілітрів віскі, 30 лимонного фрешу, 30 цукрового сиропу, один яєчний білок.

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