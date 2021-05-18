Від футболістів до перукарів: 20 фото, які показують, як змінилися представники різних професій

Світ не стоїть на місці. Тому не дивно, що за останні 100 років змінилося досить багато: міста, архітектура, автомобілі. Змінилися також і представники різних професій. До твоєї уваги серія фото, яка показує, як колись і тепер виглядають люди, які працюють в одній і тій же галузі. Деякі кадри відверто вражають!

Якщо тобі здавалося, що нічого не змінилося, то наступні фото тебе однозначно переконають у протилежному. За останні 100 років змінилося значно більше: починаючи від стандартів краси і закінчуючи тим, кого хочуть бачити у певній професії. Тож гайда дивитися, як могли виглядати твої колеги 100 років тому!

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1. Жінки-пілоти

Це Амелія Ергарт – перша жінка-пілот, котра перетнула Атлантичний океан. А поруч з нею ти можеш побачити її колегу з сьогодення, українку Вікторію Арделян.



Як виглядали жінки-пілоти тоді і зараз / Фото Allstar / Mary Evans Picture Library / фото з інстаграму Вікторії Арделян

2. Журналісти

Зліва на фото ти можеш побачити знаменитого журналіста Джона Ріда у 1920 році. А от справа – його колега з сьогодення.



Як виглядали журналісти тоді і зараз / Фото akg-images / East News, André Zahn / Wikimedia Commons

3. Пожежники

Складно собі уявити життя без пожежників. Якщо наприкінці XIX століття вони виглядали так, як це зображено на малюнку зліва, то колега справа відрізняється уже радикально.



Як виглядали пожежники тоді і зараз / Фото akg-images / East News, East News

4. Автоперегонники

Автомобільний спорт буде популярним стільки, скільки чоловіки шаленітимуть від автомобілів. Зліва ти можеш побачити автоперегонника Луїса Мейєра з 30-х років минулого століття, а також Льюїса Гамільтона – його сучасника.



Як виглядали автоперегонники тоді і зараз / Фото Associated Press / East News, Jan Huebner / Фото з інстаграму Люїса Гамільтона

5. Бодибілдери

Культура бодибілдингу теж не міняється. Міняються лише еталони. От, наприклад, зліва виглядає пауерліфтер початку XX століття, а от справа – його сучасний колега.



Як виглядали бодибілдери тоді і зараз / Фото East News, Mariusz Gaczynski / East News

6. Офіціанти

Складно уявити хороший заклад без офіціанта. До твоєї уваги представники цієї професії з 1913 та 2011 років.



Як виглядали офіціанти тоді і зараз / Фото Publisher / Wydawca: Unknown / Brak. / Wikimedia Commons, Fr / East News

7. Бортпровідниці

Політ складно уявити також без бортпровідниць. От, наприклад, саме так виглядали вони у 1930 та 2015 роках. Цікаво, що першою у світі бортпровідницею була Еллен Черч. Свій перший рейс у цій професії вона виконала 15 травня 1930 року.



Як виглядали бортпровідниці тоді і зараз / Фото unknown author / Wikimedia Commons, M101Studio / Shutterstock

8. Перукар

Ми, звичайно ж, розуміємо, що за карантин ти навчився сам себе підстригати. Але наскільки ж круто сходити до перукаря, котрий почаклує над твоєю шевелюрою. До слова, за 100 років представники цієї професії майже не змінилися. Щоправда, колега з 1920 року більше нагадує лікаря.



Як виглядали перукарі тоді і зараз / Фото akg-images / East News, AP / East News

9. Балерина

Повторимося, що за останні 100 років змінилися стандарти краси. Стосується це також і балерин. От, наприклад, так виглядали представниці цієї професії у 1898 та 2019 році.



Як виглядали балерини тоді і зараз / Фото unknown photographer. Photography studio of the Imperial Mariinsky Theatre / Wikimedia Commons, Roni Rekomaa / Lehtikuva Oy / East News

10. Футболіст

Так виглядав колега Луки Модріча з 1935 року. А так виглядає сам гравець Реала.



Як виглядали футболісти тоді і зараз / Фото East News, pressinphoto / Sipa USA / East News

Нам уже страшно уявляти, якими будуть ці та інші професії через 100 років.

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