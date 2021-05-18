Если тебе казалось, что ничего не изменилось, то следующие фото тебя однозначно убедят в обратном. За последние 100 лет изменилось значительно больше: начиная от стандартов красоты и заканчивая тем, кого хотят видеть в определенной профессии. Поэтому айда смотреть, как могли выглядеть твои коллеги 100 лет назад!

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1. Женщины-пилоты

Это Амелия Эрхарт – первая женщина-пилот, которая пересекла Атлантический океан. А рядом с ней ты можешь увидеть ее коллегу из настоящего, украинку Викторию Арделян.



Как выглядели женщины-пилоты тогда и сейчас / Фото Allstar / Mary Evans Picture Library / фото с инстаграма Виктории Арделян

2. Журналисты

Слева на фото ты можешь увидеть знаменитого журналиста Джона Рида в 1920 году. А вот справа – его коллега из настоящего.



Как выглядели журналисты тогда и сейчас / Фото akg-images / East News, André Zahn / Wikimedia Commons

3. Пожарные

Сложно себе представить жизнь без пожарных. Если в конце XIX века они выглядели так, как показано на рисунке слева, то коллега справа отличается уже радикально.



Как выглядели пожарные тогда и сейчас / Фото akg-images / East News, East News

4. Автоперегонщики

Автомобильный спорт будет популярным столько, сколько будут мужчины с ума сходить от автомобилей. Слева ты можешь увидеть автоперегонщика Луиса Мейера с 30-х годов прошлого века, а также Льюиса Гамильтона – его современника.



Как выглядели автоперегонщики тогда и сейчас / Фото Associated Press / East News, Jan Huebner / Фото с инстаграма Льюиса Гамильтона

5. Бодибилдеры

Культура бодибилдинга тоже не меняется. Меняются только образцы. Вот, например, слева выглядит пауэрлифтер начала XX века, а вот справа – современный коллега.



Как выглядели бодибилдеры тогда и сейчас / Фото East News, Mariusz Gaczynski / East News

6. Официанты

Сложно представить хорошее заведение без официанта. К твоему вниманию представители этой профессии с 1913 и 2011 годов.



Как выглядели официанты тогда и сейчас / Фото Publisher / Wydawca: Unknown / Brak. / Wikimedia Commons, Fr / East News

7. Бортпроводницы

Полет сложно представить также без бортпроводниц. Вот, например, именно так выглядели они в 1930 и 2015 годах. Интересно, что первой в мире бортпроводницей была Эллен Черч. Свой первый рейс в этой профессии она выполнила 15 мая 1930 года.



Как выглядели бортпроводницы тогда и сейчас / Фото unknown author / Wikimedia Commons, M101Studio / Shutterstock

8. Парикмахер

Мы, конечно же, понимаем, что за карантин ты научился сам себя подстригать. Но насколько же круто сходить к парикмахеру, который поколдует над твоей шевелюрой. К слову, за 100 лет представители этой профессии почти не изменились. Правда, коллега с 1920 года больше напоминает врача.



Как выглядели парикмахеры тогда и сейчас / Фото akg-images / East News, AP / East News

9. Балерина

Повторимся, что за последние 100 лет изменились стандарты красоты. Касается это также и балерин. Вот, например, так выглядели представительницы этой профессии в 1898 и 2019 году.



Как выглядели балерины тогда и сейчас / Фото unknown photographer. Photography studio of the Imperial Mariinsky Theatre / Wikimedia Commons, Roni Rekomaa / Lehtikuva Oy / East News

10. Футболист

Так выглядел коллега Луки Модрича с 1935 года. А так выглядит сам игрок Реала.



Как выглядели футболисты тогда и сейчас / Фото East News, pressinphoto / Sipa USA / East News

Нам уже страшно представлять, какими будут эти и другие профессии через 100 лет.