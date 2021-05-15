Як не дивно, але століття тому в автомобільній промисловості переважав електромобіль, а його виробників було набагато більше, ніж сьогодні.

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Перша електрична машина з’явилася у 1830-х роках і працювала вона на спеціальних елементах, які не перезаряджалися. У 1859 році винайшли свинцево-кислотні батареї і тоді електромобілі стали практичним транспортом. Але незабаром бензиновий двигун внутрішнього згоряння на ціле століття витіснив з ринку екологічні машини.

Історія появи швидкісного електромобіля

Перший у світі дорожній транспортний засіб, що проїжджає понад 100 кілометрів на годину, розробив сам Каміль Женатці – син заможного бельгійського виробника гумових виробів. Він був одним із перших автолюбителів та дизайнерів, який запустив завод з виробництва електричних кареток та вантажівок, щоб завоювати паризький ринок.

Женатці запекло змагався з іншим виробником Шарлем Жанто, з'ясовуючи, хто ж з них робить швидші автомобілі. Щоб переконати усіх в тріумфі його компанії, Женатці побудував спеціальний електрокар Le Jamais Contente, що буквально з французької означає "ніколи не щасливий", на якому і здійснив швидкісний переворот.



Копія Le Jamais Contente в автомобільному музеї Франції / Фото Flickr

Електрична машина мала форму торпеди і була виготовлена зі сплавів партініуму, алюмінію, вольфраму та магнію. Вона мала 2 двигуни з прямим приводом, потужністю приблизно у 68 кінських сил.

На такому металевому циліндрі, довжиною менш ніж 4 метри, водій сидів зверху, як на коні. Він не мав жодних ременів безпеки чи будь-яких інших сучасних засобів, які б рятували керманичу життя та здоров’я.

Рекорд швидкості

29 квітня 1899 році поблизу Парижу Женатці сів на своє творіння та досягнув максимальної швидкості 105,88 кілометра на годину, побивши попередній рекорд графа де Шасла-Лоба у 92,78 кілометра на годину, який був встановлений місяцем раніше.

Автомобіль, на якому ви подорожуєте, здається, залишає землю і кидається вперед, як снаряд, що рикошетить по землі. Що стосується водія, то м’язи його тіла та шиї стають жорсткими, протистоячи тиску повітря, його погляд непохитно прикутий приблизно на 200 ярдів вперед, а його почуття насторожені,

– описував Женатці відчуття швидкості.



Женатці на своєму електрокарі після встановлення рекорду швидкості / Фото Wikimedia Commons

Три роки електрокар Женатці зберігав титул найшвидшого транспортного засобу.