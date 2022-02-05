Як вигорання впливає на ваші стосунки: пояснення психолога

Вигорання виникає, коли людина переживає тривалий стрес або на роботі, або у житті. Але мало хто задумується над тим, як воно впливає на стосунки.

Що ж стосується вигорання, то дослідники описують три основні характеристики: почуття виснаження, почуття емоційної замкнутості та загальне почуття цинізму. Цей третій компонент має вирішальне значення. Людина, яка вигоріла на роботі, не просто стомлюється. Вона ще й починає ставити під сумнів усе, що відбувається у її житті.

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Як зауважує психологиня Ніколь К. Макніколс, вплив емоційного вигорання на наше життя посилюється обмеженістю нашого часу й енергії. Очевидно, коли ми вкладаємо час та енергію в одну область, наприклад, роботу, у нас залишається менше часу для інших.

Тож, якщо ти віддаєш перевагу роботі, то не дивуйся, що від цього страждатимуть стосунки.

А тепер змоделюй ситуацію, коли ти переживаєш вигорання. У тебе зникає бажання не лише працювати над завданнями, а й над стосунками. Тож не дивно, що обидві ці сфери починають страждати. Розповідаємо далі, як вигорання впливає на стосунки.

1. Тебе легко дратує партнерка

Поведінка, яка зазвичай здається незначною (наприклад, зняття ковпачка з зубної пасти, залишення рушників на підлозі, гучне жування), раптом починає викликати монументальне роздратування. Твоя здатність ігнорувати дрібні недоліки партнерки здається неможливою.



Тебе дратують ті речі, на які ти раніше не звертав увагу / Фото Usman Yousaf

2. Ти відчуваєш менше задоволення

Мовиться про зайняття, які раніше подобалися вам обом. Ритуали, якими ви зазвичай насолоджуєтесь разом, такі як перегляд шоу, походи в ресторан або спільні заняття спортом, раптово здаються менш привабливими. Ти або почуваєшся занадто виснаженим, щоб виконувати їх, або вони здаються тобі безглуздими та не настільки веселими.

3. Ти відчуваєш себе емоційно замкненим

Ідея поділитися своїми думками й емоціями з партнеркою здається безглуздою. Ти більше не вважаєш обговорення ідей корисним. Ба більше, у тебе виникає відчуття, що тебе не розуміють, що другій половинці просто байдуже.



У тебе виникає відчуття, що партнерка тебе не розуміє / Фото Christian Erfurt

4. Ти відчуваєш менше інтересу до сексу

Вигоряння збільшує вироблення гормонів стресу, а саме кортизолу, який може пригнічувати більшість сексуальних відчуттів. Депресія також послаблює лібідо, заважаючи отримувати насолоду від сексу.

Відчуваєш, що ти чи твоя партнерка проявляєте ці ознаки? Варто зробити крок назад, щоб оцінити їх. Не припускай автоматично, що ваші стосунки страждають через інші приховані проблеми та відсутність динаміки. Запитай, чи може хоч частина причини бути вигорянням.

Хоча вигоряння традиційно відбувається на роботі, виховання дітей або догляд за родичами вдома через пандемію можуть призвести до нього. За іронією долі, почуття незадоволеності на роботі або в житті теж може призвести до вигоряння.

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Якщо ти думаєш, що вигоряння поширюється на ваші стосунки, постарайся додати до них позитивних емоцій. Виділи час тільки для себе і своєї партнерки, щоб зосередитись один на одному, не відволікаючись. Проведіть час із друзями або займіться іншими хобі. Займіться турботою про себе: сон, масаж чи відпустка. А краще – усе і зразу!