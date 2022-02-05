Как выгорание влияет на ваши отношения: объяснение психолога

Выгорание возникает, когда человек испытывает длительный стресс или на работе, или в жизни. Но мало кто задумывается о том, как оно влияет на отношения.

Что касается выгорания, то исследователи описывают три основных характеристики: чувство истощения, чувство эмоциональной замкнутости и общее чувство цинизма. Этот третий компонент имеет решающее значение. Выгоревший на работе человек не просто устает. Он еще и начинает подвергать сомнению все, что происходит в его жизни.

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Как отмечает психолог Николь К. Макниколс, влияние эмоционального выгорания на нашу жизнь усиливается ограниченностью нашего времени и энергии. Очевидно, когда мы вкладываем время и энергию в одну область, например, работу, у нас остается меньше времени для других.

Итак, если ты предпочитаешь работу, то не удивляйся, что от этого будут страдать отношения.

А теперь смоделируй ситуацию, когда ты переживаешь выгорание. У тебя исчезает желание не только работать над задачами, но и отношениями. Неудивительно, что обе эти сферы начинают страдать. Рассказываем дальше, как выгорание влияет на отношения.

1. Тебя легко раздражает партнерша

Поведение, обычно кажущееся незначительным (например, снятие колпачка с зубной пасты, оставление полотенец на полу, громкое жевание), вдруг начинает вызывать монументальное раздражение. Твоя способность игнорировать мелкие недостатки партнерши кажется невозможной.



Тебя раздражают те вещи, на которые ты раньше не обращал внимание / Фото Usman Yousaf

2. Ты испытываешь меньшее удовольствие

Речь идет о занятиях, которые раньше нравились вам обоим. Ритуалы, которыми вы наслаждаетесь вместе, такие как просмотр шоу, походы в ресторан или совместные занятия спортом, внезапно кажутся менее привлекательными. Ты или чувствуешь себя слишком истощенным, чтобы выполнять их, или они кажутся тебе бессмысленными и не столь веселыми.

3. Ты чувствуешь себя эмоционально запертым

Идея поделиться своими мыслями и эмоциями с партнершей кажется бессмысленной. Ты больше не считаешь обсуждение идей полезным. Более того, у тебя возникает ощущение, что тебя не понимают, что второй половинке просто безразлично.



У тебя возникает ощущение, что партнерша тебя не понимает / Фото Christian Erfurt

4. Ты чувствуешь меньше интереса к сексу

Выгорание увеличивает выработку гормонов стресса, а именно кортизола, который может подавлять большинство сексуальных ощущений. Депрессия также ослабляет либидо, мешая получать удовольствие от секса.

Чувствуешь, что ты или твоя партнерша проявляете эти признаки? Следует сделать шаг назад, чтобы оценить их. Не допускай автоматически, что ваши отношения страдают от других скрытых проблем и отсутствия динамики. Спроси, может ли хоть часть причины быть выгоранием.

Хотя выгорание традиционно происходит на работе, воспитание детей или уход за родственниками на дому из-за пандемии могут привести к нему. По иронии судьбы, чувство неудовлетворенности на работе или в жизни тоже может привести к выгоранию.

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Если вы думаете, что выгорание распространяется на ваши отношения, постарайся добавить к ним положительные эмоции. Выдели время только для себя и своей партнерши, чтобы сосредоточиться друг на друге, не отвлекаясь. Проведите время с друзьями или займитесь другими хобби. Займитесь заботой о себе: сон, массаж или отпуск. А лучше – все и сразу!