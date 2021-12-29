Як вирахувати добову норму білка: пояснює тренер

Якщо тебе цікавить робота над власним тілом, то ти просто зобов'язаний приділити достатньо уваги харчуванню. Зокрема, споживанню білків. Ми ж спробуємо розібратися, скільки їх має бути у твоєму раціоні.

Навколо теми білків точаться справжні дискусії. Воно й не дивно, адже ніхто достеменно не може сказати, скільки їх має бути у твоєму раціоні. Особливо гостро суперечки проходять, коли мовиться про питання, пов'язані з набором м'язової маси.

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На щастя, є фахівці, які діляться корисною інформацією. На ютуб-каналі "Запитай тренера" з'явився ролик, у якому розповідається про те, як вирахувати добову норму білка. Гайда робити це разом з Men 24!

Від одного до трьох грамів

"Нюанси білка полягають у тому, що є певні розбіжності в думках про його норму. Хтось каже, що достатньо одного грама білка на кілограм ваги, хтось каже, що – двох, а хтось – узагалі, що трьох мало", – наголошує тренер.

Якщо тобі здається, що діапазон занадто широкий, то нічого страшного. Він, запевняє тренер, виправданий тим, що усі ми – різні!

Наприклад, якщо це дівчина, у якої немає великих фізичних навантажень, то в принципі їй буде достатньо й одного грама білка на кілограм ваги. Але якщо це професійний спортсмен, який, до того ж, займається силовим видом спорту та ще й приймає фармакологію, то звичайно ж, він може споживати і три грами на кілограм ваги,

– підкреслює він.

Сам же тренер рекомендує споживати близько 2 грамів білка на кілограм ваги.



Кількість необхідного білка – питання індивідуальне / Фото Priscilla Du Preez

Походження білка

Також є нюанс, які саме білки рахувати, адже є білки тваринного походження, а також рослинного. Вегани, звичайно ж, скажуть, що потрібно враховувати всі, і особливої різниці немає. Але я скажу, що різниця все-таки є: у залежності від того, які саме білки ви рахуєте, буде залежати ваша добова норма,

– наголошує експерт.

Він додає, що у своєму раціоні враховує лише білки тваринного походження. Якщо ж ти плануєш враховувати і тваринного, і рослинного, то твоя добова норма може зрости від 2 до 2,5 грама білка на кілограм ваги.

Відсоток жиру

Також є невеликий нюанс з відсотком жиру. Якщо ви розумієте, що ваша вага умовно за 100 кілограмів і багато з цього – жирова тканина. То, звичайно ж, вводити додатковий жир немає жодної необхідності. Саме тому ваша добова норма може знизитися від 1 грама до півтора,

– пояснює тренер.



Якщо ти їси білок рослинного походження, то його має бути більше / Фото VD Photography

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Скільки споживати білка тобі? Усе залежить від того, яку задачу ти ставиш перед собою. Якщо мовиться про роботу над власним тілом, то намагайся споживати 2 грами білка на кілограм ваги. Якщо ж просто підтримуєш тіло у формі, то спробуй зробити так, щоб у раціоні був бодай 1 грам на кілограм.

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